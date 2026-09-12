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Dünyanın gözü kulağı bu noktada! Korkudan kimse kurtarmaya gelemedi

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Dünyanın gözü kulağı bu noktada! Korkudan kimse kurtarmaya gelemedi

Dünyanın gözü kulağı küresel piyasaları doğrudan etkileyen Hürmüz Boğazı’nda. ABD ve İsrail’in terör saldırıları sonrası İran’ın geçişlere kapattığı, ardından tam yılan hikayesine dönen Hürmüz’de, peş peşe gemilere saldırı haberleri gündemi altüst etmişti. Saldırıya uğrayan gemilerden biri de Tayland bandıralı “Mayuree Naree” oldu. Söz konusu gemi bölgedeki saldırı ihtimalleri nedeniyle kurtarılamadı. Halen kaldırılmayan enkaz bugün görüntülendi.

#1
Foto - Dünyanın gözü kulağı bu noktada! Korkudan kimse kurtarmaya gelemedi

ABD ve İsrail’in, İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar sırasında Hürmüz Boğazı yakınlarında füze saldırısına uğrayan Tayland bandıralı bir dökme yük gemisi İran’ın Keşm Adası kıyısında kaldırılmayı bekliyor.

#2
Foto - Dünyanın gözü kulağı bu noktada! Korkudan kimse kurtarmaya gelemedi

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Hindistan'a seyir halindeyken İran tarafından Dubai'nin yaklaşık 50 deniz mili kuzeybatısında vurulan "Mayuree Naree" isimli geminin enkazı, Keşm Adası kıyısında bekleyişine devam ediyor.

#3
Foto - Dünyanın gözü kulağı bu noktada! Korkudan kimse kurtarmaya gelemedi

Vurulduktan sonra Keşm Adası'na doğru sürüklenerek kıyıda karaya oturan gemi, artık kullanılamaz durumda. Bölgede denize giren çocukların oyun alanına dönüşen geminin bunun dışında herhangi bir işlevi bulunmuyor.

#4
Foto - Dünyanın gözü kulağı bu noktada! Korkudan kimse kurtarmaya gelemedi

İran makamları, kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede bulunan ve güvenlik riski oluşturan geminin enkazını henüz kaldıramadı.

#5
Foto - Dünyanın gözü kulağı bu noktada! Korkudan kimse kurtarmaya gelemedi

Bölgede balıkçılık yapan İranlılar, bazı çocukların geminin üzerine çıkarak denize atladığını, kıyının sığ olması nedeniyle bu atlayışlarda can kayıplarının yaşandığını söyledi.

#6
Foto - Dünyanın gözü kulağı bu noktada! Korkudan kimse kurtarmaya gelemedi

Balıkçılar, geminin tehlike oluşturmaya devam ettiğini belirterek, yaşanan can kayıplarının ardından bölge halkının enkaza yaklaşmaktan kaçındığını dile getirdi.

#7
Foto - Dünyanın gözü kulağı bu noktada! Korkudan kimse kurtarmaya gelemedi

Bölgede çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı'nda deniz ticareti ve petrol sevkiyatı durma noktasına gelirken, taraflar arasında diplomatik bir çözüm arayışı için Umman'da görüşmeler yürütülüyor.

#8
Foto - Dünyanın gözü kulağı bu noktada! Korkudan kimse kurtarmaya gelemedi

ABD kanadından savaşın yakında biteceğine dair açıklamalar gelse de bölgedeki asimetrik saldırıları gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

#9
Foto - Dünyanın gözü kulağı bu noktada! Korkudan kimse kurtarmaya gelemedi

Yaşanan bu büyük askeri krizin gölgesinde, Keşm Adası'ndaki gemi enkazı hem savaşın sivil hayata etkisini hem de bölgedeki güvenlik boşluğunu acı bir şekilde gözler önüne seriyor.

#10
Foto - Dünyanın gözü kulağı bu noktada! Korkudan kimse kurtarmaya gelemedi

Geminin ne zaman kaldırılacağı ise henüz bilinmiyor.

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