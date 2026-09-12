Dünyanın gözü kulağı bu noktada! Korkudan kimse kurtarmaya gelemedi
Dünyanın gözü kulağı küresel piyasaları doğrudan etkileyen Hürmüz Boğazı’nda. ABD ve İsrail’in terör saldırıları sonrası İran’ın geçişlere kapattığı, ardından tam yılan hikayesine dönen Hürmüz’de, peş peşe gemilere saldırı haberleri gündemi altüst etmişti. Saldırıya uğrayan gemilerden biri de Tayland bandıralı “Mayuree Naree” oldu. Söz konusu gemi bölgedeki saldırı ihtimalleri nedeniyle kurtarılamadı. Halen kaldırılmayan enkaz bugün görüntülendi.