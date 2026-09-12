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İşte bu hiç beklenmiyordu! Vlahovic kıskançları devreye girdi yine...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte bu hiç beklenmiyordu! Vlahovic kıskançları devreye girdi yine...

Juventus'un eski oyuncularından Claudio Marchisio, İtalyan ekibiyle sözleşme yenilemeyerek serbest statüde Beşiktaş'a transfer olan Dusan Vlahovic'in kararını eleştirdi.

#1
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! Vlahovic kıskançları devreye girdi yine...

Marchisio, Corriere dello Sportun YouTube kanalında yayımlanan "Se Fossi Tu" (Senin Yerinde Olsaydım) programında Vlahovic'in ayrılık sürecini değerlendirdi. Eski İtalyan millî takım oyuncusu, Sırp santrforun yerinde olması hâlinde Juventus'un sunduğu fırsatları ve 9 numaralı formayı paradan üstün tutacağını savundu.

#2
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! Vlahovic kıskançları devreye girdi yine...

Juventus'ta kalmak adına daha yüksek bir maaş teklifini reddedeceğini ifade eden Marchisio, Vlahovic'in Şampiyonlar Ligi'nde yer almayan bir takıma gidişini sorguladı.

#3
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! Vlahovic kıskançları devreye girdi yine...

"Onun yerinde olsaydım tamamen farklı davranırdım. Juventus'un ona sunduğu fırsatı —sadece maddi yönden değil— 9 numaralı formayı giyme, ilk 11'de yer alma ve kulübün birincil forveti olma ayrıcalığını her şekilde değerlendirirdim."

#4
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! Vlahovic kıskançları devreye girdi yine...

"Sonuçta kendimi Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan ama yine de önemli bir kulüp olan Beşiktaş'ta bulmuş bir Vlahovic var. Ben bu süreci kesinlikle farklı yönetirdim. Juventus'ta kalabilmek adına daha yüksek bir maaş teklifinden vazgeçer miydim? Kesinlikle evet."

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