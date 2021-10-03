TEKNOFEST birincisi, İmam Hatipli, 2 dil bilen genç hafız! Yapay zeka ve füzyon ile temiz enerji için çalışacak

BU KEZ TEMİZ ENERJİ İÇİN ÇALIŞACAK Okuldaki atölyelerin, kendisini geliştirme ve projeler üretme noktasında büyük faydasını gördüğünü anlatan Konak, şöyle devam etti: "Fransa'da ilkokulu okudum, bundan dolayı Fransızca biliyorum. Aynı zamanda gerek okulumuzdaki kurslardan gerek katıldığım etkinliklerden konuşarak ve tartışmalara katılarak İngilizcemi de geliştirme fırsatı buldum. Yaklaşık 1,5 sene süren hafızlık eğitimim oldu. Yazılımın ve yapay zekanın gücü her geçen gün artıyor. Bunları doğru biçimde kullanarak enerji alanında füzyon gibi yenilikçi enerjilerle alakalı çalışmaları aynı zamanda yapay zekayla da birleştirip bu konuda dünyada yapılan çeşitli çalışmalara katkı sağlamak hedefim. Stabiliteyi sağlayıp temiz enerji ve bol enerji üretmeyi amaçlıyorum." "5 YILDA 11 PROJEMİZ PATENT ALDI" Okulun proje koordinatörü Ayşe Aylin Erdoğan ise okulda her sene onlarca proje üzerinde çalıştıklarını, 8 kişilik ekibin tüm okula hizmet verdiğini söyledi. Erdoğan, okulun açıldığı 5 yıl içinde 11 projelerine patent aldıklarına dikkati çekerek, "Akademik bilim kurulumuzdan destek alıyoruz. Bunun başkanı Dr. Mustafa Öcal ve 24 akademisyenle bize tüm öğrenci, öğretmen eğitimlerinden tutun proje danışmanlığına kadar çok farklı konularda destek veriliyor. Hocalarımız dört farklı üniversiteden bize destek veriyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da okulumuzun hem hamisi hem banisi ona da çok teşekkür ediyoruz. Proje gelişmeye açık, algoritmaları sayesinde ileride çok farklı yerlere de geleceğine inanıyorum." dedi. 92 ÖĞRENCİ TEKNOFEST İÇİN BAŞVURDU Öğrencileri proje yapmaya teşvik ettiklerini ve proje takımları oluşturduklarını ifade eden Erdoğan, siber güvenlik, insansız hava araçları, kodlama, robotik gibi konularda öğrencileri eğittiklerini, bu sene de 92 öğrencinin TEKNOFEST için müracaat ettiğini belirtti.