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Yaşam
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Tekirdağ'da panik! Bakın korkunun sebebi ne?

2023-05-31 11:00:30
Tekirdağ'da panik! Bakın korkunun sebebi ne?

Tekirdağ’da ağaca yuva yapan yüzlerce arı vatandaşları korkuttu.

#1
Foto - Tekirdağ'da panik! Bakın korkunun sebebi ne?

Tekirdağ’da ağaca yuva yapan arılar, yoldan geçen vatandaşları korkuttu. Arıları ağaçtan almak için müdahale eden vatandaş, arılar kendisini sokunca elindeki çuvalı yere atarak arıların ortalığa saçılmasına sebep oldu.

#2
Foto - Tekirdağ'da panik! Bakın korkunun sebebi ne?

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir ağaca yuva yapan arılar, vatandaşları tedirgin etti.

#3
Foto - Tekirdağ'da panik! Bakın korkunun sebebi ne?

Çevredeki esnafın haber vermesiyle arıların bulunduğu yere gelen bir arıcı, ağaçtaki arıları elindeki çuvala doldurmak için hamle yapınca onlarca arı tarafından sokulunca çuvalı yere atarak yüzlerce arının çevreye dağılmasına sebep oldu.

#4
Foto - Tekirdağ'da panik! Bakın korkunun sebebi ne?

Huzursuz olan arıların sokması sonucu bazı vatandaşlar zarar gördü.

#5
Foto - Tekirdağ'da panik! Bakın korkunun sebebi ne?

#6
Foto - Tekirdağ'da panik! Bakın korkunun sebebi ne?

#7
Foto - Tekirdağ'da panik! Bakın korkunun sebebi ne?

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