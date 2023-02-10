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Tekirdağ Çorlu'da faciadan dönüldü

2023-02-10 08:01:08
Tekirdağ Çorlu'da faciadan dönüldü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı 32 yataklı konteyner ev alevlere teslim oldu.

#1
Foto - Tekirdağ Çorlu'da faciadan dönüldü

Yangın, Hürriyet Mahallesi Başmaslak Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaat alanında meydana geldi.

#2
Foto - Tekirdağ Çorlu'da faciadan dönüldü

32 yataklı konteyner evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine diğer konteyner evler de tamamen boşaltıldı.

#3
Foto - Tekirdağ Çorlu'da faciadan dönüldü

Devriye Ekipler Grup Amirliği ekipleri de yangın çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

#4
Foto - Tekirdağ Çorlu'da faciadan dönüldü

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, konteyner ev küle döndü.

#5
Foto - Tekirdağ Çorlu'da faciadan dönüldü

Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik çıkmış olabileceği üzerinde duruyor.

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