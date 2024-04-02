Tek vaadi "Dürüstlük" olan aday kazandı!

Seçim çalışması farklı oldu kadınlardan destekçim çoktu. 10 kız kardeşim yardım etti destek oldu. 99 oy aldım. Çok heyecanlıyım. Güzel bir şey. Köylüye vaadim yok ama dürüstlük ve ayrımcılık yapmayacağımı vaat ettim. Köyümüzde, Karadeniz'in nasıl Sümelası varsa burada Sin Manastırı var. Onun turizme kazandırılması için de çabalayacağım" dedi.