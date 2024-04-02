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Yaşam
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Tek vaadi "Dürüstlük" olan aday kazandı!

2024-04-02 17:12:57
Tek vaadi "Dürüstlük" olan aday kazandı!

Adana'nın Kozan ilçesinde tek vaadi 'dürüstlük' olan kadın muhtar adayı seçimi kazandı.

#1
Foto - Tek vaadi "Dürüstlük" olan aday kazandı!

Çanakkale'den 4 yıl önce maden işçisi eşi ile birlikte köylerine geri dönen ve mahallesindeki eksiklikleri görerek muhtar adayı olmaya karar veren Hatice Akkaya, bir ilki başardı. Kozan’ın kırsal mahallelerinin ilk kadın muhtarı seçilmeyi başaran Hatice Akkaya, mahallede komşularına dürüstlük, yardımlaşma ve huzur vaat ederek rakibini yendi.

#2
Foto - Tek vaadi "Dürüstlük" olan aday kazandı!

216 seçmenin olduğu ve 191 seçmenin sandık başına gittiği Velicanlı Mahallesi'nde 2 dönem muhtar olan rakibi Ferhat Yıldırım'ı 99 oy alarak yenen Hatice Akkaya, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, mahallesinde güzel hizmetler yapmayı hedeflediğini söyledi.

#3
Foto - Tek vaadi "Dürüstlük" olan aday kazandı!

Evli ve 3 çocuk annesi Hatice Akkaya, 10 kız kardeş olduklarını da ifade ederek, "Çanakkale’den eşim emekli olunca köyümüze geldik. Köyde her şey güzel olsun, ayrımcılık olmasın diye aday oldum.

#4
Foto - Tek vaadi "Dürüstlük" olan aday kazandı!

Seçim çalışması farklı oldu kadınlardan destekçim çoktu. 10 kız kardeşim yardım etti destek oldu. 99 oy aldım. Çok heyecanlıyım. Güzel bir şey. Köylüye vaadim yok ama dürüstlük ve ayrımcılık yapmayacağımı vaat ettim. Köyümüzde, Karadeniz'in nasıl Sümelası varsa burada Sin Manastırı var. Onun turizme kazandırılması için de çabalayacağım" dedi.

#5
Foto - Tek vaadi "Dürüstlük" olan aday kazandı!

Kadın muhtarı tebrik etmek için yanına gelenlerden Medine Çoban, "Oy veren herkesten Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Kadın muhtar olması bizleri sevindirdi. Birlik beraberlik olsun" diye konuştu.

#6
Foto - Tek vaadi "Dürüstlük" olan aday kazandı!

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