Tek şarjla öyle bir yaptı ki… Türk rekortmenden inanılmaz rekor

Sabancı, "Bu tür rekor denemelerinde maksat tabi ki mümkün olan en kısa yolculukla sınırlardan geçebilmek. Dolayısıyla sınıra yakın bir yerden başlayıp, her bir ülkenin içerisinden hızlı ve kolayca geçebileceğim bir rota planladım. Ülke sınırları içerisinde ne kadar seyahat ettiğiniz ve ne kadar süre kaldığınızın bir önemi yok. Bizim yolculuğumuz Hollanda ve Belçika sınırında yer alan Schilberg'de başladı. Yerel saatle 17:35'te hareket ettik. Sırasıyla, Belçika, Lüksemburg, Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Lihtenştayn ve İtalya olmak üzere 9 ülke sınırını geçtik" ifadelerini kullandı. "Aynı seyahatte iki rekor kırdık" Yolculuğun ilk etabı olan 808 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 20 saatte tamamlayıp ertesi gün öğlen 13:00 civarında İtalya'da Villa di Chiavenna'ya ulaştıklarını söyleyen Sabancı, "9 ülkeye tek şarj ile seyahat ederek birinci rekoru kırmış olduk. Yolculuğun iki etabında, en uzun mesafe rekoru için Como'ya saat 16:30'da ulaştık. Toplamda yaklaşık 913 kilometreye ulaştık. Bu da aynı seyahatte kırdığımız ikinci rekor oldu. Toplamda 23 saat süren bu yolculukta periyodik aralıklarla sürücü değiştirdik ve mola verdik. Guinness Dünya Rekorları'nın bizden istediği, aynı kişilerin ve aynı arabanın bu yolculuğu tamamlamasıydı. Araç ile toplamda 3 kişi yolculuğu tamamladı" diye konuştu. Daha önce Guinness Dünya Rekorları kayıtlarına giren iki denemesi olduğunu hatırlatan Sabancı, "Şimdi buna iki tane daha eklemiş oldum. Bu tür detaylı planlamalar ve hazırlıklar gerektiren konularda rekor denemeleri yapmak oldukça keyifli. Her ne kadar bunu hobim olarak ve aynı zamanda kanser araştırmaları için yardım kuruluşlarına bağış toplamak için yapsam da, bu çalışma sonrası da global marka sahibi firmalar satış reklamlarında yaptıkları beyanatları bu yöntemle tescilleyebileceklerini gördüler. Şu anda iki farklı rekor denemesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Sanırım yakın zamanda yine bir rekor denememiz olacak" diyerek sözlerini tamamladı.