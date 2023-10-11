2023-10-11 15:59:24 Tek amacı bozkırı yeşertmek
Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Ömer Tural, bozkırı yeşertmek için fidan dikip onlara gözü gibi bakıyor.
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Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Ömer Tural, bozkırı yeşertmek için fidan dikip onlara gözü gibi bakıyor.
Sivas’ın Gemerek ilçesi Karagöl köyünye yaşayan 65 yaşındaki Ömer Tural, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Doğaseverlerin ve köylülerin desteğini alan Tural, köyün Güzel Bayraklı Tepe mevkiine yaklaşık bine yakın çam ağacı ve meyve ağacı dikti.
Yaklaşık 2 yıldır ara ara fidan dikmeye devam eden Tural, dikilen ağaçların yanına ise bağışta bulunan kişilerin isimlerini yazdı.
Adeta köyünde mini bir orman oluşturan Tural, fidanların büyük bir kısmının çam olduğunu söyledi.
Ömer Tural, çocukluğundaki hayalinin Bayraklı Tepe'yi ağaçlandırmak olduğunu ifade ederek, “Çocukluğumdan beri hayalim bu tepeyi ağaçlandırmaktı. Bir tek hayal ve düşünceyle olmuyor. İş icabından o günden bugüne bakamadık bu işlere. Ağaçlandırma çalışmalarımız şöyle oldu. Fidanların bir kısmı derneklerden, şahıslardan ve iş adamları tarafından gönderildi. Bir kısmı köy halkı tarafından ekildi. Bir kısmını ben ektirdim. Aynı zamanda buranın ağaçlandırılması için önceden bir çeşme yaptırdım. Ağaçlar zarar görmesin diye etrafını tel örgüyle çevirdik. Herkesin bu ağaçlara sahip çıkması için eken kişilerin isimlerini verdim. Ben istiyorum ki bütün köy halkı beraber el ele verelim burayı daha güzel yapalım diye hedefliyorum. Fidanlar genelde çam fidanı” dedi.
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