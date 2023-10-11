  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre’den flaş Türkiye hamlesi! Apar topar bu kararı aldılar

Yunanistan şokta, bu kadarını beklemiyorlardı! Böyle duyurdular: Türkiye savaş gemisini batırdı

Temizlik malzemesi zannetseler de gerçek bambaşka çıktı! Meğer çıtır çıtır turşuların sebebi buymuş! Birkaç damlası bile yetiyor! Olacak iş değil

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye ilan edildi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

DS Automobiles’den yeni model! Bu özellik çok konuşulur

Günde 3 tane yiyin, 10 kaplan gücünde olun! İşte insan beynini güçlendiren tek yiyecek! Kalbe de beyne de çok iyi geliyor

Çalışmalar 2019'da başladı! 5 bin yıllık o kente ulaşıldı

Bu yalanları utanmadan sakız gibi çiğniyorlar! Sizin var ya, yatacak yeriniz yok

İnternet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu! Tüm Türkiye’ye az önce ilan ettiler

Tek amacı bozkırı yeşertmek
Yaşam
5
Tek amacı bozkırı yeşertmek

2023-10-11 15:59:24
Tek amacı bozkırı yeşertmek

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Ömer Tural, bozkırı yeşertmek için fidan dikip onlara gözü gibi bakıyor.

#1
Foto - Tek amacı bozkırı yeşertmek

Sivas’ın Gemerek ilçesi Karagöl köyünye yaşayan 65 yaşındaki Ömer Tural, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Doğaseverlerin ve köylülerin desteğini alan Tural, köyün Güzel Bayraklı Tepe mevkiine yaklaşık bine yakın çam ağacı ve meyve ağacı dikti.

#2
Foto - Tek amacı bozkırı yeşertmek

Yaklaşık 2 yıldır ara ara fidan dikmeye devam eden Tural, dikilen ağaçların yanına ise bağışta bulunan kişilerin isimlerini yazdı.

#3
Foto - Tek amacı bozkırı yeşertmek

Adeta köyünde mini bir orman oluşturan Tural, fidanların büyük bir kısmının çam olduğunu söyledi.

#4
Foto - Tek amacı bozkırı yeşertmek

Ömer Tural, çocukluğundaki hayalinin Bayraklı Tepe'yi ağaçlandırmak olduğunu ifade ederek, “Çocukluğumdan beri hayalim bu tepeyi ağaçlandırmaktı. Bir tek hayal ve düşünceyle olmuyor. İş icabından o günden bugüne bakamadık bu işlere. Ağaçlandırma çalışmalarımız şöyle oldu. Fidanların bir kısmı derneklerden, şahıslardan ve iş adamları tarafından gönderildi. Bir kısmı köy halkı tarafından ekildi. Bir kısmını ben ektirdim. Aynı zamanda buranın ağaçlandırılması için önceden bir çeşme yaptırdım. Ağaçlar zarar görmesin diye etrafını tel örgüyle çevirdik. Herkesin bu ağaçlara sahip çıkması için eken kişilerin isimlerini verdim. Ben istiyorum ki bütün köy halkı beraber el ele verelim burayı daha güzel yapalım diye hedefliyorum. Fidanlar genelde çam fidanı” dedi.

Hamas'tan İsrailli esirlere ilişkin açıklama
Dünya

Hamas'tan İsrailli esirlere ilişkin açıklama

Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, savaş şartlarından dolayı ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğün..
Halk TV patronundan Soylu'ya telefon: Özür dileriz
Gündem

Halk TV patronundan Soylu'ya telefon: Özür dileriz

Halk TV'nin Süleyman Soylu'nun 3 milyon 500 bin dolara villa aldığına yönelik haberinin ardından kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu, Soylu'yu ar..
Türkiye ile Yunanistan her anlaşabilir! Selanik'te masaya oturuldu
Ekonomi

Türkiye ile Yunanistan her anlaşabilir! Selanik'te masaya oturuldu

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ile Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefalogianni arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi...
MHP’den bomba gönderme! Milliyetçiliği Kılıçdaroğlu’na sürtseler…
Gündem

MHP’den bomba gönderme! Milliyetçiliği Kılıçdaroğlu’na sürtseler…

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Irak ve Suriye tezkeresine ha..
Akşener şaşırtmamaya devam ediyor! İsrail’i değil Hamas’ı suçladı
Gündem

Akşener şaşırtmamaya devam ediyor! İsrail’i değil Hamas’ı suçladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Türkiye'nin Filistin konusunda sergilediği tutumu des..
Ahlaksız film tuzağı! Yapay zeka ile bu pisliği de yaptılar
Teknoloji

Ahlaksız film tuzağı! Yapay zeka ile bu pisliği de yaptılar

Dünyada çığ gibi büyüyen yapay zeka çılgınlığı bu sefer bir oyuncuya hayatının şokunu yaşattığı ifade edildi. Ünlü kadın oyuncunun sesi yapa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23