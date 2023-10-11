Tek amacı bozkırı yeşertmek

Ömer Tural, çocukluğundaki hayalinin Bayraklı Tepe'yi ağaçlandırmak olduğunu ifade ederek, “Çocukluğumdan beri hayalim bu tepeyi ağaçlandırmaktı. Bir tek hayal ve düşünceyle olmuyor. İş icabından o günden bugüne bakamadık bu işlere. Ağaçlandırma çalışmalarımız şöyle oldu. Fidanların bir kısmı derneklerden, şahıslardan ve iş adamları tarafından gönderildi. Bir kısmı köy halkı tarafından ekildi. Bir kısmını ben ektirdim. Aynı zamanda buranın ağaçlandırılması için önceden bir çeşme yaptırdım. Ağaçlar zarar görmesin diye etrafını tel örgüyle çevirdik. Herkesin bu ağaçlara sahip çıkması için eken kişilerin isimlerini verdim. Ben istiyorum ki bütün köy halkı beraber el ele verelim burayı daha güzel yapalım diye hedefliyorum. Fidanlar genelde çam fidanı” dedi.