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Türkiye
7

2022-07-25 23:55:33
"Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma" tatbikatı

Samsun’da boğulma olaylarının önüne geçebilmek ve farkındalık oluşturmak adına “Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma” isimli proje çerçevesinde denizde kurtarma tatbikatı düzenlendi.

#1
Foto - Büyük bir sahil şeridinin yanı sıra ırmaklar, göller, göletler, kanallar, akarsular, su birikintileri ve barajların çok olduğu Samsun’da birçok vatandaş boğularak hayatlarını kaybediyor. Bu durumun önüne geçilebilmesi için Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında

Büyük bir sahil şeridinin yanı sıra ırmaklar, göller, göletler, kanallar, akarsular, su birikintileri ve barajların çok olduğu Samsun’da birçok vatandaş boğularak hayatlarını kaybediyor. Bu durumun önüne geçilebilmesi için Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi" hayata geçirildi.

#2
Foto - Proje çerçevesinde “Sevdiklerinizi Gözü Yaşlı Bırakmayın”, “Serinlerken Canımız Yanmasın”, “(Dikkat) Fazla Uzaklaşma!”, “Suyun Sessizliğine Aldanma, Tedbiri Elden Bırakma”, “Hayat Kısa, Suya Kapılma” ve “Su Değil Tedbirsizlik Can Yakar” sloganları ile sahillerde, göllerde, göletlerde, akarsularda, ırmaklarda, kanallarda, barajlarda ve su birikintilerinde boğulma vakalarının önlenmesi için vatandaşların bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesi amaçlandı. 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü'nde de Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği tarafından İlkadım ilçesi Tütün İskelesi’nde boğulma olaylarına karşı müdahale tatbikatı ile bilgilendirme ve stant faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinliğe Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de katılım sağladı.

Proje çerçevesinde “Sevdiklerinizi Gözü Yaşlı Bırakmayın”, “Serinlerken Canımız Yanmasın”, “(Dikkat) Fazla Uzaklaşma!”, “Suyun Sessizliğine Aldanma, Tedbiri Elden Bırakma”, “Hayat Kısa, Suya Kapılma” ve “Su Değil Tedbirsizlik Can Yakar” sloganları ile sahillerde, göllerde, göletlerde, akarsularda, ırmaklarda, kanallarda, barajlarda ve su birikintilerinde boğulma vakalarının önlenmesi için vatandaşların bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesi amaçlandı. 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü'nde de Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği tarafından İlkadım ilçesi Tütün İskelesi’nde boğulma olaylarına karşı müdahale tatbikatı ile bilgilendirme ve stant faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinliğe Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de katılım sağladı.

#3
Foto - Tatbikatta senaryo gereği gemiden denize iki kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevli personel tarafından kullanılan uzaktan kumandalı can simidi, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşa ulaştı. Şahıs denizden kıyıya çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldı. Denize düşen diğer kişiye ise Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri jet ski ile ulaştı. Sudan çıkarılan ve jet ski arkasındaki can salına alınan vatandaşa kıyıya gelene kadar sal üzerinde kalp masajı yapıldı. Tatbikat, katılan ekiplerin deniz araçlarıyla selamlama geçişi ile son buldu.

Tatbikatta senaryo gereği gemiden denize iki kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevli personel tarafından kullanılan uzaktan kumandalı can simidi, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşa ulaştı. Şahıs denizden kıyıya çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldı. Denize düşen diğer kişiye ise Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri jet ski ile ulaştı. Sudan çıkarılan ve jet ski arkasındaki can salına alınan vatandaşa kıyıya gelene kadar sal üzerinde kalp masajı yapıldı. Tatbikat, katılan ekiplerin deniz araçlarıyla selamlama geçişi ile son buldu.

#4
Foto - Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, “Her yıl dünyada yaklaşık 236 bin kişi boğularak hayatını kaybetmektedir. Üzülerek ifade etmek gerekir ki maalesef ülkemizde de her yıl ortalama 900 vatandaşımız suda boğulmak suretiyle hayatını kaybetmektedir. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı o kadar çok ki boğulmaya bağlı ölümler ülkemizde trafik kazalarından sonra ikinci sırada yer almaktadır” dedi.

Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, “Her yıl dünyada yaklaşık 236 bin kişi boğularak hayatını kaybetmektedir. Üzülerek ifade etmek gerekir ki maalesef ülkemizde de her yıl ortalama 900 vatandaşımız suda boğulmak suretiyle hayatını kaybetmektedir. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı o kadar çok ki boğulmaya bağlı ölümler ülkemizde trafik kazalarından sonra ikinci sırada yer almaktadır” dedi.

#5
Foto - Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise, “İnşallah bu proje sayesinde can kaybımız hiç olmaz. Trafik kazalarının ardından en büyük can kaybı sorunu boğulma vakaları. Biz hem denizin kenarındayız, aynı zamanda iç sularımız da var. Barajlarımız, göletlerimiz, ırmaklarımız var. Bu manada tüm vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyoruz. İnşallah boğulma vakalarının hiç olmadığı, vatandaşlarımızın sağlık sıhhat içerisinde emin şekilde uygun zamanlarda uygun ortamlarda ve planlara da uymak suretiyle denize girip denizden yararlandıkları günleri yaşarız hep birlikte” diye konuştu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise, “İnşallah bu proje sayesinde can kaybımız hiç olmaz. Trafik kazalarının ardından en büyük can kaybı sorunu boğulma vakaları. Biz hem denizin kenarındayız, aynı zamanda iç sularımız da var. Barajlarımız, göletlerimiz, ırmaklarımız var. Bu manada tüm vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyoruz. İnşallah boğulma vakalarının hiç olmadığı, vatandaşlarımızın sağlık sıhhat içerisinde emin şekilde uygun zamanlarda uygun ortamlarda ve planlara da uymak suretiyle denize girip denizden yararlandıkları günleri yaşarız hep birlikte” diye konuştu.

#6
Foto - Proje ortaklarından olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım Belediyesi, Atakum Belediyesi, Canik Belediyesi ve Tekkeköy Belediyesi başkanlıklarınca afiş, raket ve billboardların bastırılması sağlanarak, ilçelerin sınırları içerisinde vatandaşların görebileceği yerlere görsellerin asılmasıyla projenin geniş kitlelere ulaşması amaçlandı. Programa ayrıca Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Samsun İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ömer Ersever, AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin ve vatandaşlar katıldı.

Proje ortaklarından olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım Belediyesi, Atakum Belediyesi, Canik Belediyesi ve Tekkeköy Belediyesi başkanlıklarınca afiş, raket ve billboardların bastırılması sağlanarak, ilçelerin sınırları içerisinde vatandaşların görebileceği yerlere görsellerin asılmasıyla projenin geniş kitlelere ulaşması amaçlandı. Programa ayrıca Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Samsun İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ömer Ersever, AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin ve vatandaşlar katıldı.

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