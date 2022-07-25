"Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma" tatbikatı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise, “İnşallah bu proje sayesinde can kaybımız hiç olmaz. Trafik kazalarının ardından en büyük can kaybı sorunu boğulma vakaları. Biz hem denizin kenarındayız, aynı zamanda iç sularımız da var. Barajlarımız, göletlerimiz, ırmaklarımız var. Bu manada tüm vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyoruz. İnşallah boğulma vakalarının hiç olmadığı, vatandaşlarımızın sağlık sıhhat içerisinde emin şekilde uygun zamanlarda uygun ortamlarda ve planlara da uymak suretiyle denize girip denizden yararlandıkları günleri yaşarız hep birlikte” diye konuştu.