"Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma" tatbikatı

Proje çerçevesinde “Sevdiklerinizi Gözü Yaşlı Bırakmayın”, “Serinlerken Canımız Yanmasın”, “(Dikkat) Fazla Uzaklaşma!”, “Suyun Sessizliğine Aldanma, Tedbiri Elden Bırakma”, “Hayat Kısa, Suya Kapılma” ve “Su Değil Tedbirsizlik Can Yakar” sloganları ile sahillerde, göllerde, göletlerde, akarsularda, ırmaklarda, kanallarda, barajlarda ve su birikintilerinde boğulma vakalarının önlenmesi için vatandaşların bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesi amaçlandı. 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü'nde de Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği tarafından İlkadım ilçesi Tütün İskelesi’nde boğulma olaylarına karşı müdahale tatbikatı ile bilgilendirme ve stant faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinliğe Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de katılım sağladı.