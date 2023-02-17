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Hayat-Aktüel
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TDV Kadın ve Gençlik Kolları 51 bini aşkın gönüllüsüyle yaraları sarıyor

2023-02-17 14:06:14
TDV Kadın ve Gençlik Kolları 51 bini aşkın gönüllüsüyle yaraları sarıyor

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından TDV Kadın ve Gençlik Kolları görevli ve gönüllülerinin sahada yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Depremin ilk gününden bu yana Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü olarak depremzedelerin yanında olduklarını kaydeden Fatma Haral Efe, “Saha faaliyetleri ve insani yardım organizasyonlarını AFAD’ın koordinesinde gerçekleştiriyoruz. Depremzedelerin acil ihtiyaçlarını, kişisel ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha önceden saha tecrübesi olan ekibimizle bölgedeyiz” dedi.

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Foto - TDV Kadın ve Gençlik Kolları 51 bini aşkın gönüllüsüyle yaraları sarıyor

“Sistematize bir şekilde çalışıyoruz” Türkiye genelindeki TDV Kadın ve Gençlik Kolları’nın depremin yaralarını sarmak için cansiperane çalıştığını vurgulayan Fatma Haral Efe, “81 ilde teşkilatlanan Kadın ve Gençlik Kolları olarak ülke genelinde 50.000, deprem bölgesinde 1.192 gönüllü ile depremzedelere maddi ve manevi destek sağlanmaktayız. Türkiye Diyanet Vakfı çatısı altında Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü olarak, sahanın acil ihtiyaçları, kısa vadeli ihtiyaçları ve uzun vadeli ihtiyaçları şeklinde sistematik bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu. Fatma Haral Efe, TDV Kadın ve Gençlik Kolları görevli ve gönüllülerinin deprem bölgeleri başta olmak üzere afet illerine gönderilen insani yardımların hazırlanmasında, dağıtılmasında lojistik destek sağladığını ifade ederek şunları kaydetti: “Kadın ve Gençlik Kolları görevli ve gönüllülerimiz, afetin yaşandığı bölgede gıda paketlerinin kolilenmesi, ihtiyaçların analiz edilmesi aynı zamanda hijyen paketlerinin kolilenmesi, içerisinde kışlık ihtiyaçlar da bulunan insani yardım paketlerinin kolilenmesi konusunda sistematize bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ayrıca deprem bölgelerinden diğer illere giden depremzedelere kucak açmaya, evlerini açmaya, ev arayan depremzede kardeşlerimizi ilgili kuruluşlara veya bağışta bulunmak isteyenlere, geçici veya kalıcı barınma konusunda yönlendirmeye çalışıyoruz. Hem bireysel anlamda hem de profesyonel anlamda hastanelerde, kamu kuruluşlarında barınan depremzedelerimizin acil ihtiyaçları ve psikolojik ihtiyaçları ve sahadaki kadın ve gençlik kollarımızın varlığıyla daima yanlarında olduğumuzu kendilerine hissettiriyoruz. Hastanede yalnız olanlara gönüllü refakatçilik hizmetinde bulunmayı sürdürüyoruz. Vakfımızın depremden etkilenen illerde misafir ettiği 250 yetim ve aileleriyle iletişim kurarak ihtiyaçlarını giderdik. Bu anlamda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.”

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Foto - TDV Kadın ve Gençlik Kolları 51 bini aşkın gönüllüsüyle yaraları sarıyor

“İyilik Atölyeleri”nde depremzedeler için çalışılıyor Kadın Kollarına bağlı “İyilik Atölyeleri”nde de depremzedeler için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Fatma Haral Efe, atölyelerde nevresim, battaniye, çocuk pijamaları vb. ürünlerin görevli ve gönüllülerce dikilerek afet bölgelerine gönderildiğini söyledi. Depremzede çocuklara psikososyal ve manevi rehberlik çerçevesinde çalışmalar yürüttüklerini de bildiren Fatma Haral Efe, “Afet Destek İl Çalışması ile belirlenen ‘1 Oyuncak 1 Umut Projesi’ kapsamında depremzede çocuklara psikososyal destek vermek ve afetin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini hafifletmek amacıyla oyun, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri sevkiyatı çalışmalarına başladık.” şeklinde konuştu.

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