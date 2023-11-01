2023-11-01 20:07:28 TCG Anadolu'dan müthiş haber
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu Limanı’na demirledi.
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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu Limanı’na demirledi.
Devasa gemi 1 ve 2 Kasım tarihlerinde saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında halk ziyaretine açık olacak.
Gün boyunca gemiyi 4 bin 445 kişi ziyaret etti.
TCG Anadolu'dan görüntü
TCG Anadolu'dan görüntü
TCG Anadolu'dan görüntü
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