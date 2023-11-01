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Teknoloji-Bilişim
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TCG Anadolu'dan müthiş haber

2023-11-01 20:07:28
TCG Anadolu'dan müthiş haber

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu Limanı’na demirledi.

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Foto - TCG Anadolu'dan müthiş haber

Devasa gemi 1 ve 2 Kasım tarihlerinde saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında halk ziyaretine açık olacak.

#2
Foto - TCG Anadolu'dan müthiş haber

Gün boyunca gemiyi 4 bin 445 kişi ziyaret etti.

#3
Foto - TCG Anadolu'dan müthiş haber

TCG Anadolu'dan görüntü

#4
Foto - TCG Anadolu'dan müthiş haber

TCG Anadolu'dan görüntü

#5
Foto - TCG Anadolu'dan müthiş haber

TCG Anadolu'dan görüntü

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