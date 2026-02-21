  • İSTANBUL
TCG ANADOLU’dan kalktı, Avrupa’yı hayran bıraktı! "Daha iyisi yok" denilen Eurofighter, Bayraktar TB3’ün yanında çırak kaldı
Giriş Tarihi:

TCG ANADOLU’dan kalktı, Avrupa’yı hayran bıraktı! “Daha iyisi yok” denilen Eurofighter, Bayraktar TB3’ün yanında çırak kaldı

NATO’nun Steadfast Dart-2026 tatbikatına damga vuran Bayraktar TB3 SİHA, TCG ANADOLU gemisinden havalanarak Avrupa’nın en güçlü savaş uçaklarıyla ortak operasyon gerçekleştirdi. Dondurucu soğuk ve şiddetli fırtınaya rağmen Baltık Denizi üzerinde 8 saat boyunca havada kalan milli SİHA, 1.700 kilometrelik devasa bir mesafe kat ederek gövde gösterisi yaptı. Eurofighter jetleriyle uyum içinde çalışan TB3, kısa pistli gemilerden kalkış yapabilen dünyanın ilk SİHA'sı olma unvanını sahada bir kez daha tescilledi.

Foto - TCG ANADOLU’dan kalktı, Avrupa’yı hayran bıraktı! "Daha iyisi yok" denilen Eurofighter, Bayraktar TB3’ün yanında çırak kaldı

NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatına katılan Bayraktar T-B3 Eurofighter'larla ortak tatbikat gerçekleştirdi. TCG ANADOLU gemisinden havalanan Bayraktar-TB3 Baltık Denizi'nde 8 saat uçuş yaptı.

Foto - TCG ANADOLU’dan kalktı, Avrupa’yı hayran bıraktı! "Daha iyisi yok" denilen Eurofighter, Bayraktar TB3’ün yanında çırak kaldı

NATO'nun Steadfast Dart-2026 tatbikatı kapsamında yurt dışındaki ilk operasyonel gösterimini Baltık Denizi'nde başarıyla gerçekleştiren ve TCG ANADOLU'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, Baltık Denizi'nde dondurucu soğuk, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgâr altında uçuş gösterimini başarıyla tamamlamıştı.

Foto - TCG ANADOLU’dan kalktı, Avrupa’yı hayran bıraktı! "Daha iyisi yok" denilen Eurofighter, Bayraktar TB3’ün yanında çırak kaldı

Kısa pistli gemilerden kalkış yapabilen dünyanın ilk SİHA'sı olma özelliğiyle dikkat çeken Bayraktar TB3 bugün gerçekleştirilen uçuşta TCG ANADOLU gemisinden havalanarak Eurofighter'larla ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Foto - TCG ANADOLU’dan kalktı, Avrupa’yı hayran bıraktı! "Daha iyisi yok" denilen Eurofighter, Bayraktar TB3’ün yanında çırak kaldı

Tatbikatta savaş uçakları ile uyumlu çalışan Bayraktar TB3 Baltık Denizi'nde 8 saat uçuş yaptı. TB3, yaklaşık 8 saat süren uçuşta 1.700 km mesafe kat etti.

