TCG ANADOLU’dan kalktı, Avrupa’yı hayran bıraktı! “Daha iyisi yok” denilen Eurofighter, Bayraktar TB3’ün yanında çırak kaldı

NATO’nun Steadfast Dart-2026 tatbikatına damga vuran Bayraktar TB3 SİHA, TCG ANADOLU gemisinden havalanarak Avrupa’nın en güçlü savaş uçaklarıyla ortak operasyon gerçekleştirdi. Dondurucu soğuk ve şiddetli fırtınaya rağmen Baltık Denizi üzerinde 8 saat boyunca havada kalan milli SİHA, 1.700 kilometrelik devasa bir mesafe kat ederek gövde gösterisi yaptı. Eurofighter jetleriyle uyum içinde çalışan TB3, kısa pistli gemilerden kalkış yapabilen dünyanın ilk SİHA'sı olma unvanını sahada bir kez daha tescilledi.