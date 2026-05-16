  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kilosu 59 bin liradan başlıyor! Dünyanın en pahalısı! 157 yolcu hayatını kaybetmişti! 49,5 milyon dolarlık tazminat Mayıs ortasında kış geri döndü! Flaş açıklama: İran, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran ile işbirliği yapan taraflara açık olacağını duyurdu AK Parti’ye katılımlar hakkında konuştu! Erdoğan’dan muhalefeti yerle bir eden açıklama Başarının anahtarı bunlar olabilir... Sağlıklı iletişimin 3 püf noktası Trabzonspor'un orta sahası alev alacak: Geliyor gelmekte olan: Yok artık! Ve Fenerbahçe, Guirassy ile anlaşma sağladı! Saran seçime günler kala özel isim ile prensipte... Zirve değişti! Dünyanın en kalabalık 10 ülkesi açıklandı! 8 bin 241 adım seviyesi: Obezite derneği açıkladı: 8 bin adım atarsanız...
Siyaset
7
Yeniakit Publisher
AK Parti’ye katılımlar hakkında konuştu! Erdoğan’dan muhalefeti yerle bir eden açıklama
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Parti’ye katılımlar hakkında konuştu! Erdoğan’dan muhalefeti yerle bir eden açıklama

Muhalefet, “AK Parti eridi, bitti” edebiyatı yaparken, partilerinde yaşadıkları skandallar nedeniyle saf değiştiren ve istikrarı tercih eden belediye başkanlarının sayısı giderek artıyor. Son olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti saflarına geçmesi gündemdeki tazeliğini korurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan muhalefeti üzecek yeni açıklama geldi. Erdoğan, önümüzdeki günlerde AK Parti’ye yeni katılımların olabileceğini söyledi.

1
#1
Foto - AK Parti’ye katılımlar hakkında konuştu! Erdoğan’dan muhalefeti yerle bir eden açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, son dönemde CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve CHP’de yaşanan tartışmalar soruldu.

#2
Foto - AK Parti’ye katılımlar hakkında konuştu! Erdoğan’dan muhalefeti yerle bir eden açıklama

Erdoğan, AK Parti’nin millete hizmet odaklı bir hareket olduğunu belirterek, partiye katılan isimlerin huzuru AK Parti’de bulduğunu söyledi.

#3
Foto - AK Parti’ye katılımlar hakkında konuştu! Erdoğan’dan muhalefeti yerle bir eden açıklama

CHP yönetimi tarafından baskı ve tehdit gördüklerini düşünen bazı isimlerin AK Parti’ye katıldığını ifade eden Erdoğan, “Biz millete hizmet etmek gayesiyle bir araya gelmiş bir hareketiz. Yüksek değerlerimizi ve hizmet anlayışımızı paylaşanlarla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

#4
Foto - AK Parti’ye katılımlar hakkında konuştu! Erdoğan’dan muhalefeti yerle bir eden açıklama

CHP’de yaşanan iç tartışmaların siyasetin itibarı açısından üzücü olduğunu belirten Erdoğan, partide bir dönem görev alan isimlerin yaşanan tabloyu daha iyi bildiğini ifade etti.

#5
Foto - AK Parti’ye katılımlar hakkında konuştu! Erdoğan’dan muhalefeti yerle bir eden açıklama

MUHALEFETİ YIKAN AÇIKLAMA

#6
Foto - AK Parti’ye katılımlar hakkında konuştu! Erdoğan’dan muhalefeti yerle bir eden açıklama

AK Parti’ye geçen belediye başkanlarının ortak mesajının “CHP’de hizmet üretilemediği” yönünde olduğunu dile getiren Erdoğan, “Belediyecilik yapamaz hale geldiklerini söylediler. Bundan sonra da aynı şekilde aramıza katılacak arkadaşlar olabilir” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İnfiale neden olan yıkıma CHP'den komik savunma
Gündem

İnfiale neden olan yıkıma CHP'den komik savunma

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in; "Sökülmesi talimatını ben verdim" dediği ilçedeki ay yıldızlı saat kulesinin altındaki ge..
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan flaş açıklama
Gündem

"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan flaş açıklama

Türkiye’yi sarsan okul saldırılarını fırsat bilip toplumda panik ve kaos iklimi oluşturmak isteyen karanlık odaklar, bu kez AK Partili vekil..
ABD duyurdu! Ateşkes 45 gün uzatıldı
Dünya

ABD duyurdu! Ateşkes 45 gün uzatıldı

Amerika Birleşik Devletleri, terör devleti İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını duyurdu.
CHP'li başkan hakkında hapis istemi
Gündem

CHP'li başkan hakkında hapis istemi

Burdur Belediyesindeki "görevi kötüye kullanma" iddianamesi kabul edildi. Aralarında belediye başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eski belediye ba..
Firari Genelkurmay Başkan Yardımcısı yakalandı!
Dünya

Firari Genelkurmay Başkan Yardımcısı yakalandı!

Suriye'de devrik rejimin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vasel el Uveyd'in yakalandığı bildirildi.
Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!
Gündem

Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!

Türkiye’nin stratejik projelerinde görev almak üzere yurt dışına giden Türk mühendisler, savunma sanayii ve teknoloji hamleleriyle birlikte ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23