2021-07-24 04:34:39 Tatilciler dönüş yolunda
Bayram tatilinin sonuna yaklaşıldıkça birçok tatilci dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.
Bayram tatilinin sonuna yaklaşıldıkça birçok tatilci dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.
Kurban Bayramı tatilinin son günlerine girilirken tatilciler de dönüş yolculuklarına başladı.
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, bayram dönüşü ile birlikte trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, bayram dönüşü ile birlikte trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde başlayan dönüş yoğunluğu, Kurban Bayramı'nın son gününde de devam ediyor. Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönenler, sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Kırıkkale-Ankara karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için karayolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı.
Trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
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