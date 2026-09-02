Tasos Hatzivasileiou: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlarsa bunu açıkça söylesinler
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hadjivassiliou, "Eğer muhalefet Türkiye ile çatışma istiyorsa, bunu açıkça söylemelidir" açıklamasını yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hadjivassiliou, "Eğer muhalefet Türkiye ile çatışma istiyorsa, bunu açıkça söylemelidir" açıklamasını yaptı.
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hadjivassiliou OPEN televizyonuna verdiği röportajda, "Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde hükümeti yanlış yol izlemekle suçlayanlar, tam olarak ne önerdiklerini açıkça söylemelidirler. Eğer Türkiye ile savaş ve çatışma öneriyorlarsa, bunu açıkça söylesinler. Aksi takdirde, dünyaya dürüstçe konuşsunlar ve son yedi yılda ülkenin önemli ekonomik ve savunma kazanımları elde ettiğini kabul etsinler" dedi.
Hadjivassiliou, "sakin suların" kendi başına bir amaç değil, Yunanistan'ın önceki yıllarda doğru bir şekilde yatırım yaptığı bir politika aracı olduğunu anlamlı bir şekilde belirtti.
"Biz boş durmadık. Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirdik, Rafale uçaklarını aldık ve F-35 projesinde ilerleme kaydediyoruz ," diyen yetkili, Türkiye'nin Yunanistan'ın "Aşil Kalkanı" da dahil olmak üzere girişimlerinden rahatsız olduğunu öne sürdü.
Dışişleri Bakan Yardımcısı , Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki son hamleleriyle ilgili sorulara yanıt olarak Türk araştırma gemisi meselesine ilişkin NAVTEX yayımladıklarını duyurdu.
Sözlerini tamamlayan Sayın Hadjivassiliou, bugün İrlanda'da Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının gayri resmi toplantısının yapıldığını ve Dışişleri Bakanı Sayın Gerapetritis'in Avrupalı mevkidaşlarına, diğer konuların yanı sıra, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye'nin sözde ulusal deniz parklarıyla ilgili uygulamaları hakkında bilgi vereceğini belirtti.
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