  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den TB2 SİHA alıp sömürgeci devletleri ülkeden kovmuşlardı: Nijer'deki darbe girişiminde şok detay Hiç akla gelmeyecek bir transfer hamlesi daha! 3 ile başlanmıştı şimdi 5'lerde... Şok detay ortaya çıktı Arap tavşanını doğada hareketsiz buldu! Tedavi için evine getirdi O otomobil saatli bomba gibi: Yedi ayda dokuzuncu yangın! Süper meyve aronya Tıp dünyasında faydaları ile öne çıkarken KZO Başkanı Karakaş; 'Hedef 22 bin diye' söyledi Haydut ABD, düğün evini bile vurdu İran’a saldırılarda 18 kişi can verdi Tasos Hatzivasileiou: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlarsa bunu açıkça söylesinler
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Tasos Hatzivasileiou: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlarsa bunu açıkça söylesinler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tasos Hatzivasileiou: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlarsa bunu açıkça söylesinler

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hadjivassiliou, "Eğer muhalefet Türkiye ile çatışma istiyorsa, bunu açıkça söylemelidir" açıklamasını yaptı.

#1
Foto - Tasos Hatzivasileiou: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlarsa bunu açıkça söylesinler

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hadjivassiliou OPEN televizyonuna verdiği röportajda, "Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde hükümeti yanlış yol izlemekle suçlayanlar, tam olarak ne önerdiklerini açıkça söylemelidirler. Eğer Türkiye ile savaş ve çatışma öneriyorlarsa, bunu açıkça söylesinler. Aksi takdirde, dünyaya dürüstçe konuşsunlar ve son yedi yılda ülkenin önemli ekonomik ve savunma kazanımları elde ettiğini kabul etsinler" dedi.

#2
Foto - Tasos Hatzivasileiou: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlarsa bunu açıkça söylesinler

Hadjivassiliou, "sakin suların" kendi başına bir amaç değil, Yunanistan'ın önceki yıllarda doğru bir şekilde yatırım yaptığı bir politika aracı olduğunu anlamlı bir şekilde belirtti.

#3
Foto - Tasos Hatzivasileiou: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlarsa bunu açıkça söylesinler

"Biz boş durmadık. Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirdik, Rafale uçaklarını aldık ve F-35 projesinde ilerleme kaydediyoruz ," diyen yetkili, Türkiye'nin Yunanistan'ın "Aşil Kalkanı" da dahil olmak üzere girişimlerinden rahatsız olduğunu öne sürdü.

#4
Foto - Tasos Hatzivasileiou: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlarsa bunu açıkça söylesinler

Dışişleri Bakan Yardımcısı , Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki son hamleleriyle ilgili sorulara yanıt olarak Türk araştırma gemisi meselesine ilişkin NAVTEX yayımladıklarını duyurdu.

#5
Foto - Tasos Hatzivasileiou: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlarsa bunu açıkça söylesinler

Sözlerini tamamlayan Sayın Hadjivassiliou, bugün İrlanda'da Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının gayri resmi toplantısının yapıldığını ve Dışişleri Bakanı Sayın Gerapetritis'in Avrupalı ​​mevkidaşlarına, diğer konuların yanı sıra, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye'nin sözde ulusal deniz parklarıyla ilgili uygulamaları hakkında bilgi vereceğini belirtti.

#6
Foto - Tasos Hatzivasileiou: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlarsa bunu açıkça söylesinler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail destekli Dürziler Suriye güvenlik güçlerine saldırdı: Dürzi Hikmet’i kaşıntı tuttu
Dünya

İsrail destekli Dürziler Suriye güvenlik güçlerine saldırdı: Dürzi Hikmet’i kaşıntı tuttu

Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde Dürzilerin bir kısmının lideri, İsrail destekli Hikmet el-Hecri'ye bağlı silahlı gruplar, kentin baz..
Arınç, Kuriş’i FETÖ’cü melek annesinden öğrensin!
Gündem

Arınç, Kuriş’i FETÖ’cü melek annesinden öğrensin!

FETÖ’cülerin ardından Alihan Kuriş’in de avukatlığına soyunan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’a önemli bir uyarı geldi.
Katar'dan teröriste sert tepki
Dünya

Katar'dan teröriste sert tepki

Katar'dan bebekleri, çocukları ve kadınları katleden terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına sert tep..
Denizlerde av yasağı sona erdi
Aktüel

Denizlerde av yasağı sona erdi

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesiyle birlikte balıkçılar, 2026-2027 su ürünleri av sezonuna “Vira ..
Al sana suç örgütü! Saygı Öztürk’ün maskesi indirildi
Gündem

Al sana suç örgütü! Saygı Öztürk’ün maskesi indirildi

Gazetecilik kılıfı altında yıllardır algı operasyonlarına imza atan sol medyanın tetikçilerinden Saygı Öztürk'ün kirli çarkı deşifre oldu. ..
Gerçekten bir anlaşmazlık mı, linç girişimi mi? Gaye Erkan iddialarının arkasında ne var?
Gündem

Gerçekten bir anlaşmazlık mı, linç girişimi mi? Gaye Erkan iddialarının arkasında ne var?

Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi Yönetimi’nin, eski Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’a noter aracılığıyla ihtar gönderdiği iddia edil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23