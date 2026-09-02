Tasos Hatzivasileiou: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlarsa bunu açıkça söylesinler

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hadjivassiliou OPEN televizyonuna verdiği röportajda, "Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde hükümeti yanlış yol izlemekle suçlayanlar, tam olarak ne önerdiklerini açıkça söylemelidirler. Eğer Türkiye ile savaş ve çatışma öneriyorlarsa, bunu açıkça söylesinler. Aksi takdirde, dünyaya dürüstçe konuşsunlar ve son yedi yılda ülkenin önemli ekonomik ve savunma kazanımları elde ettiğini kabul etsinler" dedi.