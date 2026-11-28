Tasos Chatzivasiliou gaza geldi: Türkiye'ye bir cevap vereceğiz
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye'nin yayımladığı son NAVTEX'ten rahatsız olarak "Ankara'ya cevap vereceğiz" dedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye'nin yayımladığı son NAVTEX'ten rahatsız olarak "Ankara'ya cevap vereceğiz" dedi.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarına karşı pasif kalmayacaklarını savunan Yunan yetkili, ülkesinin provokasyonlara karşı soğukkanlı ve etkili şekilde hareket ettiğini ifade etti.
Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasına da değinen Bakan Yardımcısı, Atina'nın bu anlaşmaya Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) görüşmeleri gerçekleştirerek karşılık verdiğini belirtti. Libya'nın söz konusu anlaşmayı kabul etmesinin ardından Yunanistan'ın kendi MEB alanını genişletmek amacıyla temaslara başladığını da öne sürdü.
Avrupa ülkelerinin Türkiye-Libya anlaşmasını tanımadığını iddia eden Yunan yetkili, anlaşmanın yalnızca Türkiye ve Libya tarafından tanındığını savundu.
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