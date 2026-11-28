ANTIDOT Elektronik Destek Podu böylece diğer dost hava unsurları için de güvenli bir hava sahasının oluşturulmasına katkıda bulunuyor. İlk teslimatı 2025 yılında gerçekleştirilen ANTIDOT ED Podu hem Türkiye’de hem de yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Düşük ağırlık ve düşük güç tüketimi sayesinde Bayraktar TB2 seviyesi küçük İHA’lara dahi entegre edilebilen sistem, yine aynı özellikleri sayesinde takıldığı İHA’nın havada kalma süresine de minimum etki ediyor.