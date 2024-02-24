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Taşımalı mitinglere devam! Kamu araçları Mansur’a çalışıyor

2024-02-24 11:03:40
Taşımalı mitinglere devam! Kamu araçları Mansur’a çalışıyor

"Gerçekten emeğini veren insanlarla çalışıyoruz onları ne maçlara götürüyoruz ne de mitinglere zorla götürüyoruz." Sözleriyle bilinen Mansur Yavaş son bir haftadaki üç mitinginde belediye araçları ile personelini ve CHP’lileri taşıdı.

#1
Foto - Taşımalı mitinglere devam! Kamu araçları Mansur’a çalışıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın her açılışa ve programlarında Büyükşehir Belediyesi’nin parklar ve güvenliklerinden sorumlu şirketi ANFA Güvenlik Personeli gözlerden kaçmıyor. Daha önce evlerinden uzak yerlere sürülenlerin kaderini yaşamak istemeyen ANFA Güvenlik Personeli, amirinden memuruna, her rütbede tamamen esaret altında hareket ederek tüm etkinliklere ‘taşınıyor’

#2
Foto - Taşımalı mitinglere devam! Kamu araçları Mansur’a çalışıyor

Göreve gelmeden önce AK Partili Büyükşehir Belediyesi yönetimlerinin belediye personelini zorla mitinglere götürdüğünü iddia eden Yavaş, kendi mitinglerine belediye araçları ile belediye personelini getirtmeye devam ediyor. Yavaş'ın son olarak Beypazarı mitinginde sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar değil Bolu Belediyesi'ne ait 14 plakalı kamu araçları ile de mitinge Bolu'dan seçmenlerin taşındığı ortaya çıkmıştı. Yavaş'ın kendi mitinglerini "taşımalı" hale getirmesi eleştirilere neden olurken, kamuya ait araçların kullanılması ise suç olarak değerlendirilmişti.

#3
Foto - Taşımalı mitinglere devam! Kamu araçları Mansur’a çalışıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkan seçildikten sonra çıktığı TV programlarında geçmiş dönemlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının zorla mitinglere götürüldüğünü iddia etmiş ve "Gerçekten emeğini veren insanlarla çalışıyoruz onları ne maçlara götürüyoruz ne de mitinglere zorla götürüyoruz." diye konuşmuştu. Yavaş, Ankaralılara "Kanunsuz bir şekilde mitinglere otobüsleri gönderip içine yolcu olarak belediye çalışanlarını bindirenlerden hepsinin hesabını soracağız." sözünü de vermişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önceki konuşmalarında "İnsanlar seçildikten sonra parti rozetini çıkarmalılar. Onları ne maça götürüyoruz ne de zorla mitinglere götürüyoruz. İnsanlar karşısındakilerin ne olduğunu bilemez. Biz herkese hizmet etmek istiyoruz. Partizanlıktan çok çektik. Ankara Belediyesi'nde çalışan herkes benim mesai arkadaşımdır. Herkes ev bakıyor, çocuk okutuyor. Baba çocuklarının kahramanı. Bunu kendime yakıştıramam. Emeğinin karşılığını veren herkes benim mesai arkadaşımdır." şeklinde görüşler ortaya koymuştu. Mansur Yavaş'ın belediyeye ait araçlarla belediye personellerini götürdüğü Etimesgut ve Haymana mitinginden sonra Beypazarı mitinginde de belediye araçlarının “taşımalı” mitingde görüntülenmesi Yavaş’ın geçmiş belediye yönetimlerine yaptığı eleştirilere kendisinin de konu olmasına neden oldu. Belediye personelini belediye araçlarıyla kendi mitinglerine taşıtan Yavaş’a vatandaşlar, “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” diye sordular.

#4
Foto - Taşımalı mitinglere devam! Kamu araçları Mansur’a çalışıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın her açılışa ve programlarında Büyükşehir Belediyesi’nin parklar ve güvenliklerinden sorumlu şirketi ANFA Güvenlik Personeli gözlerden kaçmıyor. Daha önce evlerinden uzak yerlere sürülenlerin kaderini yaşamak istemeyen ANFA Güvenlik Personeli, amirinden memuruna, her rütbede tamamen esaret altında hareket ederek tüm etkinliklere ‘taşınıyor’.

#5
Foto - Taşımalı mitinglere devam! Kamu araçları Mansur’a çalışıyor

ABB Başkanı ve adayı Mansur Yavaş, CHP lideri Özgür Özel ve CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun katıldığı Etimesgut'taki seçim koordinasyon ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Beklenen ilgiyi karşılamayan açılışın kalabalık görünmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının ve CHP'li vatandaşların EGO'ya ait otobüslerle taşındığı belirlenmişti. Ancak, bu skandalın ardından Yavaş'tan ikinci bir skandal daha geldi. Bu sefer, belediye personeli belediyeye ait araçlarla Haymana'da düzenlenen CHP mitingine taşındı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Etimesgut ve Haymana'nın ardından Beypazarı mitingine belediye çalışanlarını zorla götürdüğü görüntüler ortaya çıktı. Yavaş'ın Beypazarı mitingine sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi araçları değil, CHP'li Bolu Belediyesi'nin araçları da partilileri taşıdı. Yavaş'ın Beypazarı mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi personelinin yanısıra CHP'li Bolu Belediyesi'nin 14 plakalı araçları ile Bolu'dan seçmen taşınması dikkati çekti.

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