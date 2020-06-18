Taşı eriten su bulundu! Kana kana içiyorlar

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Gümüşali köyünde çıkan suyun böbrek taşına iyi geldiği iddiaları üzerine vatandaşlar suya büyük ilgi gösterdi. Başta Muş olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş, rahatsızlıklarını gidermek için geldikleri köyden bidonlara doldurdukları suyla evlerine dönüyor. Köyde yeraltından kaynayan suyla ilgili iddialar üzerine Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, çalışma başlattı. Böbrek taşını erittiği ileri sürülen su kaynağını inceleyen Dölek, laboratuvarda araştırmak üzere numuneler aldı. Dölek, ayrıca kaynaktan aldığı suyu şeffaf bardaklara doldurarak içerisine çakıl büyüklüğünde taşlar attı. Bazı taşların 1- 2 dakikada eriyerek yok olduğu gözlenirken, bazı taşlarda ise değişiklik olmadığı tespit edildi.