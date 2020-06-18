Taşı eriten su bulundu! Kana kana içiyorlar

Sudan alınan numunelerin laboratuvar ortamında analizlerinin yapılmasının ardından değerlendirilmesini yapacağını söyleyen Dölek, vatandaşlardan böbrek taşına iyi geldiği ileri sürülen sudan fazla tüketilmemesini istedi. Dölek, şunları söyledi: "Bize gelen taşları eriten su haberi üzerine suyun muhteviyatı veya içeriğiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere su kaynağının veya suyun çıktığı yer, kaynak kısmına geldik. Bulunduğumuz yer literatürde özellikle Adilcevaz kireç taşı olarak geçen yapı içerisinde tektonik olarak da aktif bir yer. Su muhtemelen yüzey suları fay hattını takip ederek aşağı doğru iniyor. Yine bu yapıyı takip ederek yüzeye çıkıyor. Fiziksel gözlemlerimiz sonucunda içerisinde gaz ve demir bileşikleri vesaire şeyler var. Çünkü etrafta, suyun çıktığı yerde kırmızı izler vardı. Bu demir bileşiklerinde, kirecin içerisinde demirin eritilmesinden de kaynaklanabilir. Analizler yapıldıktan sonra suyun içerisinde veya muhteviyatıyla alakalı daha kapsamlı bilgilere sahip olabileceğiz."