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Tasarımcıları kafayı mı yedi diye düşündürecek en garip araba direksiyonları!

2024-05-24 10:07:23
Tasarımcıları kafayı mı yedi diye düşündürecek en garip araba direksiyonları!

Bir arabanın iç tasarımına baktığımız zaman aklımıza hemen direksiyonu geliyor. Biz de bu içerikte görmeye pek alışmadığımız, en ilginç direksiyon tasarımlarına yer verdik. Listemizde Citroën, Tesla gibi tanıdık markaların tasarladığı direksiyonlar da yer alıyor. Baştan uyaralım, bazı direksiyonları görünce çok hoşunuza gidebilir, bazıları için de ''Bunlar kafayı yemiş'' demek isteyebilirsiniz... Subaru’nun 1985 ve 1991 yılları arasında ürettiği XT. Dijital gösterge paneli ile o dönemin yenilikçi bir modeliydi…

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#1
Foto - Tasarımcıları kafayı mı yedi diye düşündürecek en garip araba direksiyonları!

Maserati’nin 1972 yılında tanıttığı konsept otomobili. Yollara çıksa bu direksiyonla neler olurdu bilemiyoruz...

#2
Foto - Tasarımcıları kafayı mı yedi diye düşündürecek en garip araba direksiyonları!

1955 yılında böyle bir tasarım yapmak… Citroën DS ile tanışın.

#3
Foto - Tasarımcıları kafayı mı yedi diye düşündürecek en garip araba direksiyonları!

Listemize Amerikan otomobil üreticisi Pontiac'ın Banshee modeli ile devam ediyoruz.

#4
Foto - Tasarımcıları kafayı mı yedi diye düşündürecek en garip araba direksiyonları!

Tesla Model S Plaid’in uzaydan gelmiş gibi duran direksiyonu…

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