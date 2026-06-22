AB'den katil Ben-Gvir'e sert tepki: ‘Lübnan yansın’ faşizmi lanetlendi

İsrail kabinesinin eli kanlı radikalleri sivil katliamları ve topyekun imhayı açıkça savunurken, Avrupa Birliği’nden nihayet en sert tonda kınama geldi. AB Komisyonu, Siyonist katil Ben-Gvir’in "Lübnan küle dönsün, her bir gözyaşımız için bin Lübnanlı anne ağlasın" şeklindeki ırkçı ve faşizan hezeyanlarını en güçlü şekilde lanetlediğini ilan etti. Tel Aviv’e işgal ettiği topraklardan derhal ve kayıtsız şartsız çekilme çağrısı yapan AB, yaptırımların ise bazı üyelerin kirli planları yüzünden masada tıkandığını itiraf etti.