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AB'den katil Ben-Gvir'e sert tepki: ‘Lübnan yansın’ faşizmi lanetlendi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AB'den katil Ben-Gvir'e sert tepki: ‘Lübnan yansın’ faşizmi lanetlendi

İsrail kabinesinin eli kanlı radikalleri sivil katliamları ve topyekun imhayı açıkça savunurken, Avrupa Birliği’nden nihayet en sert tonda kınama geldi. AB Komisyonu, Siyonist katil Ben-Gvir’in "Lübnan küle dönsün, her bir gözyaşımız için bin Lübnanlı anne ağlasın" şeklindeki ırkçı ve faşizan hezeyanlarını en güçlü şekilde lanetlediğini ilan etti. Tel Aviv’e işgal ettiği topraklardan derhal ve kayıtsız şartsız çekilme çağrısı yapan AB, yaptırımların ise bazı üyelerin kirli planları yüzünden masada tıkandığını itiraf etti.

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Foto - AB'den katil Ben-Gvir'e sert tepki: ‘Lübnan yansın’ faşizmi lanetlendi

Gazze'nin ardından Lübnan’ı da vahşi bir soykırım sarmalına sürükleyen İsrail’in barbarlığı, kabinedeki faşist bakanların nefret kusmasıyla uluslararası hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor. Siyonist rejimin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Lübnan halkını haritadan silmeye yeltenen soykırım çığırtkanlığına Avrupa Birliği (AB) sert bir dille karşılık verdi.

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Foto - AB'den katil Ben-Gvir'e sert tepki: ‘Lübnan yansın’ faşizmi lanetlendi

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Anouar el Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ben-Gvir'in Lübnan'a ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine el Anouni, "Bu söylemi en güçlü şekilde kınadığımızı açıkça ifade etmek isterim." dedi. El Anouni, Ben-Gvir'e yönelik yaptırım konusunun son düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme geldiğini ancak oybirliği bulunmadığını anımsatarak, "Bundan sonraki adımlara ilişkin herhangi bir öngörüde bulunmayacağım veya spekülasyon yapmayacağım." diye konuştu.

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Foto - AB'den katil Ben-Gvir'e sert tepki: ‘Lübnan yansın’ faşizmi lanetlendi

AB'nin Lübnan'ın ve halkının yanında olduğunun altını çizen el Anouni, Lübnan'ın seçmediği bir savaşın ağır bedelini ödediğini, halkının çok uzun süredir ve fazlasıyla acı çektiğini dile getirdi. El Anouni, AB'nin İsrail'e, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı doğrultusunda güçlerini Lübnan'dan çekmesi çağrısında bulunduğunu yineledi.

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Foto - AB'den katil Ben-Gvir'e sert tepki: ‘Lübnan yansın’ faşizmi lanetlendi

AB'nin Lübnan halkına acil yardım ve destek sağlamayı sürdüreceğini de vurgulayan el Anouni, güvenlik ve savunma alanında da Lübnan'ın güvenliği ve istikrarına olan bağlılıklarını teyit etti.

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Foto - AB'den katil Ben-Gvir'e sert tepki: ‘Lübnan yansın’ faşizmi lanetlendi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Lübnan'da saldırılarını ve işgalini sürdüren İsrail askerlerinin Hizbullah saldırısında öldürülmesinin ardından, ABD-İran mutabakatına rağmen "Lübnan'ın yanması" gerektiğini ve "İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşı için 1000 Lübnanlı annenin ağlaması gerektiğini" savunmuştu. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de 4 İsrail askerinin öldürüldüğünü kaydederek, Lübnan'a saldırıların artırılmasını istemiş, "Cehennemin kapılarını açın." ifadesini kullanmıştı.

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