Tartışma çıkartacak karar verildi! Yüzde 25 kira zam sınırıyla ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Kiracı, 2021 yılında yıllık yasal artış oranları doğrultusunda kira bedelini güncelledi. Ancak ev sahibi, kiracının yaptığı artışın, bulunduğu sitedeki emsal taşınmazların kira rayiç bedellerinin altında olduğunu iddia ederek, olayı yargıya taşıdı. Kararda her somut olayın özelliğine göre, uyarlama talep edilen taşınmazın mevcut durumunun dikkate alınması gerektiği vurgulanarak, yerel mahkemece uyarlama davalarında uygulanması gereken kurallar belirtildi. Devamında ise, "Bu kapsamda, konuyla ilgili uzman üç kişilik bir bilirkişi kurulundan alınacak rapor ile kiralananın niteliği, kullanım alanı, konumu, bölgedeki kira ücretlerini etkileyecek imar ve ticaret değişiklikleri, emsal kira bedelleri, vergi ve amortisman giderlerindeki artışlar, döviz kurlarındaki ani iniş ve çıkışlar ile ülkeyi etkileyen ciddi ekonomik kriz veya doğal afetlere bağlı olarak ödeme esaslarının yeniden düzenlenmesini gerektirecek durumların varlığı araştırılarak değerlendirilmelidir. Bu veriler ışığında bir rapor alınmalı ve oluşacak sonuca göre hakkaniyete uygun bir hüküm verilmelidir" denildi.