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Tartışma çıkartacak karar verildi! Yüzde 25 kira zam sınırıyla ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

2023-12-20 15:13:22
Tartışma çıkartacak karar verildi! Yüzde 25 kira zam sınırıyla ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, konut kiralarındaki yüzde 25 kira artış sınırının 'adil' olmadığına karar verdi. İşte ayrıntılar...

#1
Foto - Tartışma çıkartacak karar verildi! Yüzde 25 kira zam sınırıyla ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Bu duruma çözüm olarak AK Parti iktidarı tarafından kira artışlarına yüzde 25 sınırı getirilmişti. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, bu sınırın 'adil olmadığına' karar verdi. Mahkemenin bu kararı, kiracıları olumlu bir şekilde etkileyebilir. Avukat Özgür Kip, "Dava koşulları gerçekleşmiş ise, bu karar emsal teşkil eder" dedi. Mahkeme kararında, kira artışlarında olağanüstü durumların dikkate alınması ve hakkaniyete uygun bir karar verilmesi gerektiği vurgulandı. İstinaf mahkemesinin 'kiralarda yüzde 25 artış düzenlemesini' sorgulayan bir karar, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir kiracının 2019 yılında ev kiralama süreciyle başladı.

#2
Foto - Tartışma çıkartacak karar verildi! Yüzde 25 kira zam sınırıyla ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Kiracı, 2021 yılında yıllık yasal artış oranları doğrultusunda kira bedelini güncelledi. Ancak ev sahibi, kiracının yaptığı artışın, bulunduğu sitedeki emsal taşınmazların kira rayiç bedellerinin altında olduğunu iddia ederek, olayı yargıya taşıdı. Kararda her somut olayın özelliğine göre, uyarlama talep edilen taşınmazın mevcut durumunun dikkate alınması gerektiği vurgulanarak, yerel mahkemece uyarlama davalarında uygulanması gereken kurallar belirtildi. Devamında ise, "Bu kapsamda, konuyla ilgili uzman üç kişilik bir bilirkişi kurulundan alınacak rapor ile kiralananın niteliği, kullanım alanı, konumu, bölgedeki kira ücretlerini etkileyecek imar ve ticaret değişiklikleri, emsal kira bedelleri, vergi ve amortisman giderlerindeki artışlar, döviz kurlarındaki ani iniş ve çıkışlar ile ülkeyi etkileyen ciddi ekonomik kriz veya doğal afetlere bağlı olarak ödeme esaslarının yeniden düzenlenmesini gerektirecek durumların varlığı araştırılarak değerlendirilmelidir. Bu veriler ışığında bir rapor alınmalı ve oluşacak sonuca göre hakkaniyete uygun bir hüküm verilmelidir" denildi.

#3
Foto - Tartışma çıkartacak karar verildi! Yüzde 25 kira zam sınırıyla ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Kararı değerlendiren avukat Özgür Kip, "Normalde kira tespit davası açmak için 5 yıl süre gereklidir. Ancak burada mahkeme, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve enflasyona bağlı olarak değer kaybının tespiti için bu sürecin hızlandırılmasını istemiştir. Bilirkişiden alınacak rapor doğrultusunda mahkemenin karar vermesi beklenmektedir" şeklinde konuştu. Avukat Kip'in ifadesine göre, "Kira anlaşmazlığında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, enflasyon, kur ve doğal afet gibi olağanüstü durumlarla davanın koşulları gerçekleşmişse, bu karar emsal teşkil etmektedir." Kip, "Kira uyarlamasında bu şartlar oluşmuşsa, mevcut yüzde 25'lik kira sınırının uygulanmayacağını belirten mahkeme, bu kararıyla yüzde 25'lik sınırın ötesine geçmiştir" ifadelerini kullandı.

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