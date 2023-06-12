  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular

Rusya ve Yunanistan'dan petrol için büyük oyun! Dünyaca ünlü ekonomist deşifre etti, herkes şok oldu

Tarlasında şans eseri buldu! Tokatlı adam milyoner oldu

Yetersiz cezalar şımartıyor! İstanbul'un göbeğinde Rus turisti öldürdüler

Alım-satım yapacaklar dikkat! Noterlerle ilgili flaş gelişme

İslam Memiş, doların düşeceği tarihi açıkladı! “Bu olacak” diyerek rakam verdi

Emekli maaşı 7500-8000-9000 TL olanlar dikkat! Hesaplara yatırılacak! Tarih verildi

Büyük müjde verildi! Bir kez başvuran 12 ay ödeme alacak! e-Devlet başvuruları açıldı

Elektrik faturası yüksek gelenler hemen başvursun! 650 TL destek verilecek! Bunu yapanlar hemen alacak
Yaşam
7
Tarlasında şans eseri buldu! Tokatlı adam milyoner oldu

2023-06-12 16:26:53
Tarlasında şans eseri buldu! Tokatlı adam milyoner oldu

Tokat'ın Halilalan köyünde yaşayan Ergin Say, tarlasında gezerken şans eseri milyoner oldu.

#1
Foto - Tarlasında şans eseri buldu! Tokatlı adam milyoner oldu

Tokat'ın Halilalan köyünde yaşayan Ergin Say, geçtiğimiz yıl arkadaşıyla beraber mantar toplamaya çıktı.

#2
Foto - Tarlasında şans eseri buldu! Tokatlı adam milyoner oldu

Say tarlasında gördüğü garip taşı arkadaşının yardımıyla evine taşıdı. Çevresinde bulunan kişilerin taşın göktaşı olduğunu belirtmeleri üzerine Say, analiz edilmesi için taştan bir parça kopartarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gönderir.

#3
Foto - Tarlasında şans eseri buldu! Tokatlı adam milyoner oldu

60 kilodan ağır olan taşın analiz sonucunu bekleyen Say, çevresinde bulunan vatandaşlar tarafından milyoner olarak anılmaya başlandı. Say, taş hakkında kesin sonuç olmadan hareket etmek istemese de çevresinde bulunan vatandaşlar göktaşından dolayı onu milyoner olarak görüyor.

#4
Foto - Tarlasında şans eseri buldu! Tokatlı adam milyoner oldu

Çevresinde bulunan vatandaşların milyoner gözüyle baktığını belirten Ergin Say, "Bu taşı 2022 yılının Ağustos ayında buldum. İşlerimin yoğunluğundan dolayı tahlil yaptırma şansım olmadı. Yeni bir parça kırdık ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne numune gönderdim. Bu taşı tarlamız da bulduk ve test sonucunu bekliyoruz. Tarlaya mantar toplamak amaçlı gitmiştik, tarlada tesadüfen bulduk.

#5
Foto - Tarlasında şans eseri buldu! Tokatlı adam milyoner oldu

Yanım da Ahmet isimli arkadaşım vardı. Traktörü taşı bulduğumuz yere getirdik ve Ahmet ile beraber yükledik. Taşın orta kısmında sert bir katman var. Kırmaya çalıştığımızda kıvılcım çıkıyor. Şuanda tahlil sonucu çıkmadığı için biz de emin değiliz göktaşı olduğundan. Gösterdiğimiz kişilerin çoğunluğu göktaşı dediler ancak uzman kişilerin vereceği sonuçları bekliyoruz.

#6
Foto - Tarlasında şans eseri buldu! Tokatlı adam milyoner oldu

Şuanda ağırlığı yaklaşık olarak 61 kilo geliyor. Bu taş göktaşı çıkarsa NASA ile irtibata geçeceğiz. Analiz için gönderdiğimiz ülke bağlantı sağlıyorlarmış. Onlar aracılıyla bu taşı satacağız. Biraz araştırma yaptım bu göktaşların da bulunan element miktarına göre fiyatı değişiyormuş. Analiz raporu gelemediği için bir fiyat veremiyorum. Bu taşı kırmak çok zor kırmayı denedik ama çok zor oldu. Bu taşı bilen kişiler bize milyoner olarak bakıyor. Taş hakkında kesin bir şey olmadığı için bizde bir şey diyemiyoruz ancak bilen insanların hepsi bizi milyoner sanıyor. Bu orta kısmında bulunan sert yüzey atmosfere girdiğinde oluştuğunu öğrendim" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye TR40 veriyordu! Fransız Safran'nın sürpriz kararı: Savunma devine talip
Teknoloji

Türkiye'ye TR40 veriyordu! Fransız Safran'nın sürpriz kararı: Savunma devine talip

Dev teklif! Devasal füze sistemleri için motorlar üretmesiyle bilinen Safran, Türkiye'ye de TR40 adlı turbojet motoru tedarik ediyordu. Fran..
Ali Koç ilk kez kupa gördü
Spor

Ali Koç ilk kez kupa gördü

5 Haziran 2018'de Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile görev süresindeki ilk kupa yüzü gördü...
Suudi Arabistan ve ABD, Sudan'da ateşkesin ardından başlayan şiddeti kınadı
Dünya

Suudi Arabistan ve ABD, Sudan'da ateşkesin ardından başlayan şiddeti kınadı

Suudi Arabistan ve ABD, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında ateşkesin sona ermesinin hemen akabinde çatışmaların yeniden..
12 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...

Son dakika... Organize suç örgütünün firari lideri Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı
Gündem

Son dakika... Organize suç örgütünün firari lideri Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı

Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütünün firari lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda ülkeye giriş yaparke..
Irak Meclisi petrol maddesi tartışmalı bütçeyi onayladı
Dünya

Irak Meclisi petrol maddesi tartışmalı bütçeyi onayladı

Irak Meclisi’nde günlerdir süren görüşmeler sonucu 3 yıllık bütçe onaylandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23