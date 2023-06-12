Tarlasında şans eseri buldu! Tokatlı adam milyoner oldu

Şuanda ağırlığı yaklaşık olarak 61 kilo geliyor. Bu taş göktaşı çıkarsa NASA ile irtibata geçeceğiz. Analiz için gönderdiğimiz ülke bağlantı sağlıyorlarmış. Onlar aracılıyla bu taşı satacağız. Biraz araştırma yaptım bu göktaşların da bulunan element miktarına göre fiyatı değişiyormuş. Analiz raporu gelemediği için bir fiyat veremiyorum. Bu taşı kırmak çok zor kırmayı denedik ama çok zor oldu. Bu taşı bilen kişiler bize milyoner olarak bakıyor. Taş hakkında kesin bir şey olmadığı için bizde bir şey diyemiyoruz ancak bilen insanların hepsi bizi milyoner sanıyor. Bu orta kısmında bulunan sert yüzey atmosfere girdiğinde oluştuğunu öğrendim" şeklinde konuştu.