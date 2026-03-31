Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! CHP’de ardı ardına yaşanan rezaletler sonrası Özgür Özel’den flaş karar
Son dönemde adı rüşvet soruşturmaları, otel baskınları ve çeşitli skandallarla anılan CHP’de Genel Başkan Özgür Özel kritik bir karar aldı.
Rezaletlerin bitmek bilmediği CHP'de bardağı taşıran son damla Bursa’dan geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey şok bir operasyonla gözaltına alındı.
Aralarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "kara para aklama" gibi ağır suçlamaların bulunduğu 55 kişilik liste, partiyi adeta yerle bir ederken Genel Başkan Özgür Özel, A Milli Takım’ın maçını izlemek için gideceği Kosova programını acilen iptal etmek zorunda kaldı.
Ardı ardına patlak veren rezaletler silsilesi karşısında köşeye sıkışan Özel’in, kriz yönetimi için rotayı doğrudan Bursa’ya çevirdiği öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23