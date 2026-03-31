Türk enerji devinden kötü haber! Dev firmalarla çalışıyordu, iflastan referansları bile kurtaramadı
Yenilenebilir enerji sektöründe dev referanslara sahip olan İzmir merkezli Nes Proje için mahkemeden şok bir iflas kararı çıktı. EnerjiSA'dan Limak'a kadar sektörün dev isimlerine hizmet veren firmanın iflası sonrasında, alacaklılar için Mayıs ayında kritik bir toplantı yapılacağı duyuruldu. Mahkeme kararına göre, müflis şirketin mallarını elinde bulunduranların cezai sorumluluk almamaları için acilen bildirimde bulunmaları gerekiyor.