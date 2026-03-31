Türk enerji devinden kötü haber! Dev firmalarla çalışıyordu, iflastan referansları bile kurtaramadı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yenilenebilir enerji sektöründe dev referanslara sahip olan İzmir merkezli Nes Proje için mahkemeden şok bir iflas kararı çıktı. EnerjiSA'dan Limak'a kadar sektörün dev isimlerine hizmet veren firmanın iflası sonrasında, alacaklılar için Mayıs ayında kritik bir toplantı yapılacağı duyuruldu. Mahkeme kararına göre, müflis şirketin mallarını elinde bulunduranların cezai sorumluluk almamaları için acilen bildirimde bulunmaları gerekiyor.

Nes Proje Elektrik Malzemeleri Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 26 Mart tarihli ilanında iflasına karar verdi.

Alacaklıların ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde müdürlüğe giderek kayıt ettirmeleri veya tevdii eylemeleri gerçekleştirmeleri gerekiyor. Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini veya borçlarını bildirmeleri, aksi halde cezai sorumluluğu gerektireceği de kararda aktarıldı.

Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar o mallar üzerinde kanuni hakları saklı kalmak şartı ile bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdii etmeleri, makul özre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları da belirtildi.

8 Mayıs 2026 günü saat: 14:00 'da İzmir iflas Müdürlüğü toplantı odasında ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri istendi.

İzmir’de faaliyet gösteren Nes Proje yenilenebilir enerji hizmetleri başta olmak üzere elektrik konusunda hizmet veren bir firma olarak biliniyor.

RES ve GES tesisleri projeleri yapan firma, danışmanlıktan bakım onarıma kadar birçok konuda hizmet veriyor. Firmanın referansları arasında Gediz ve ADM Elektrik Dağıtım, Ege Prestij, Kolin Enerji, Limak Enerji, EnerjiSA, Solarensa gibi önemli firmalar yer alması dikkat çekti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23