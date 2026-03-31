Dışa bağımlılık zincirleri parçalanıyor! Enerji ithalatı faturası yüzde 19,2 çakıldı
Türkiye Yüzyılı’nın yerli ve milli enerji vizyonu, meyvelerini vermeye devam ediyor! Şubatta enerji ithalatı faturası, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tam yüzde 19,2 oranında azalarak 4,9 milyar dolara geriledi. Milli kaynaklar devreye girdikçe, milyarlarca dolar milletin cebinde kalıyor. Küresel enerji krizinin dünyayı kavurduğu bir dönemde Türkiye, stratejik hamleleriyle cari açığın belini kırıyor, ekonomik şahlanışını sürdürüyor!

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, şubatta 2025'in aynı dönemine göre yüzde 19,2 azalarak 4 milyar 914 milyon 209 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, şubatta Türkiye'nin toplam ithalatı, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 5,4 artarak 30 milyar 80 milyon 16 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 4 milyar 914 milyon 209 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

2025'te şubatta bu rakam 6 milyar 85 milyon 333 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 19,2 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 14 artarak 2 milyon 557 bin 192 tona geriledi.

