Dışa bağımlılık zincirleri parçalanıyor! Enerji ithalatı faturası yüzde 19,2 çakıldı
Türkiye Yüzyılı’nın yerli ve milli enerji vizyonu, meyvelerini vermeye devam ediyor! Şubatta enerji ithalatı faturası, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tam yüzde 19,2 oranında azalarak 4,9 milyar dolara geriledi. Milli kaynaklar devreye girdikçe, milyarlarca dolar milletin cebinde kalıyor. Küresel enerji krizinin dünyayı kavurduğu bir dönemde Türkiye, stratejik hamleleriyle cari açığın belini kırıyor, ekonomik şahlanışını sürdürüyor!