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Hayat-Aktüel
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Tarlada 80 kuruşa kadar düştü... Tezgahta bakın kaç lira

2022-08-07 11:39:17
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü... Tezgahta bakın kaç lira

Bursa'da sezonu tarlada 3 liradan açan karpuzun fiyatı 80 kuruşa kadar düştü.

#1
Foto - Karpuzun kilosu pazarda ise 4-5 liradan satılıyor.

Karpuzun kilosu pazarda ise 4-5 liradan satılıyor.

#2
Foto - Mustafakemalpaşa ilçesinde yetişen karpuzlar Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiliyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde yetişen karpuzlar Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiliyor.

#3
Foto - Kalitesi ve lezzetiyle ön plana çıkan karpuzlar, bu yıl tarlada kilosu 3 liradan satılmaya başladı.

Kalitesi ve lezzetiyle ön plana çıkan karpuzlar, bu yıl tarlada kilosu 3 liradan satılmaya başladı.

#4
Foto - Ürün bollaştıkça ise fiyatı 80 kuruşa kadar düştü.

Ürün bollaştıkça ise fiyatı 80 kuruşa kadar düştü.

#5
Foto - Tarlada 80 kuruş olan karpuzun pazarda 4-5 liradan satıldığını ifade eden üretici Ersin Demir,

Tarlada 80 kuruş olan karpuzun pazarda 4-5 liradan satıldığını ifade eden üretici Ersin Demir, "Bu karpuz sezonu iyi açtı, 3 liradan ürünümüzü satıyorduk. Ürün bollaştıkça fiyat 80 kuruşa kadar düştü. Bunun sebebi ürünün bol olması" dedi.

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