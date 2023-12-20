Yaklaşık 10 bin dönüm arazi işliyoruz. Bunun büyük kısmı sarı ve siyah havuç olmak üzere. Sarı havucu iç piyasa dediğimiz; Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır başta olmak üzere 81 ile elimizden geldiğince ulaştırmaya çalışıyoruz. Hasatlarımız, verimimiz iyi durumda. Deprem bölgesindeyiz kalkınmaya çalışıyoruz, şu an sarı havucumuzu 5 TL’ye satıyoruz. Zincir marketlerde bu fiyatlar; 11-12- 15 TL’ye kadar çıkıyor. Bu bizim en büyük sorunumuz, bizden çıkıp son tüketiciye ulaştığı zaman 15 TL’den tüketim sağlanıyor” dedi.