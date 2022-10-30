Tarım işçileri için yeni bir kent kuruldu!

Şahin, mevsimlik işçilerin önceki yıllarda çok sıkıntı yaşadığını, hatta bu aylarda bölgeye kar yağdığına bile tanık olduğunu dile getirerek, el birliğiyle güzel bir projenin hayata geçirildiğini kaydetti. 30 ailenin bu alanda konakladığını, her bir konteynerde 8 kişilik bir ailenin rahatlıkla kalabildiğini anlatan Şahin, "Daha konforlu bir yaşama kavuştular. Konteynerler buzdolabı, ocak, duş, şofben gibi her imkana sahip. Beş yıldızlı otel gibi geliyor insanlara. Gerçekten çok mutluyuz. Az önce yağmur yağınca tarladan döndüler. Rahat bir şekilde sıcak bir ortamda oturabiliyorlar." diye konuştu. İşçilerin yaklaşık bir ay burada kalacağını dile getiren Şahin, sezon boyunca bölgeye gelecek işçileri artık konteyner kentte misafir edeceklerini sözlerine ekledi.