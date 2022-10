Tarım işçileri için yeni bir kent kuruldu!

"Tarladan eve döndüğümüzde her şey çok rahat, her şey içeride. Yetkililerden Allah razı olsun. Bu sene rahatız. Önceden çadırda çamaşırı leğende yıkardık. Suyu kazanda kaynatıp, yemeği ateşte pişirirdik. Her şeyi elle yapardık. Tarlada yorulur, eve gelince de çalışmaya devam ederdik ama bu sene öyle değil, rahatız. Tarlada çalışıyoruz, eve geldiğimiz zaman banyo yapıyoruz, yemeğimizi yiyip, çayımızı içip keyfimize bakıyoruz."