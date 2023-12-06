Tarihi yapı için geri sayım başladı

İltar, Pera Mahallesi'ndeki Kimisis Teodoku Kilisesi'nin ilk restore edilen yapı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Çalışmalar kapsamında yapı içerisinde ve etrafında arkeolojik kazılar yapıldı. Bazilikal planlı kilisede yaptığımız kazılarda açığa çıkan sütunların fresklerle kaplı olduğunu gördük. Köy merkezindeki diğer kiliseyle ilgili elimizde birtakım kayıtlar var. Bu kayıtlardan, kilisenin Bizans döneminden beri var olduğu, 19. yüzyılda yeniden yapıldığı, bu aşamadaki mimarı, ustaları, iç tasarımı gibi konularda bilgi sahibi oluyoruz. İlk etap çalışmaları tamamlanan kilisenin 2024 yaz döneminde turizme kazandırılması planlanıyor. Restorasyon çalışmalarında kazıda elde edilen sağlam durumdaki mimari buluntular özgün yerlerinde kullanıldı. Eksik parçalar aslına uygun olarak yeniden yapıldı. Beden duvarları, kapı, pencere, taşıyıcı kolon, sütun ve kemer gibi elemanlardaki çalışmalar tamamlanarak projenin ilk etabı bitirildi. Bahar aylarında çalışmaların ikinci etabına başlanılarak, sonra tonoz ve örtü sistemi ile peyzaj işleri yapılacak."