Nifak tohumları ekmek isteyenlere inat: İşte tatil dönüşü ilk ders!!!
Milli Eğitim Bakanlığı okulların ikinci döneminin, aile sevgisi ve ortak aidiyet duygusunu güçlendirmeye yönelik farkındalık çalışmaları ile başlayacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı okulların ikinci döneminin, aile sevgisi ve ortak aidiyet duygusunu güçlendirmeye yönelik farkındalık çalışmaları ile başlayacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci dönemin başladığı ilk hafta olan 2-6 Şubat tarihleri arasında, resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci dönemin başladığı ilk hafta olan 2-6 Şubat tarihleri arasında, resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek. Bu kapsamda da 81 ile yazı gönderildi.
HER YER BAYRAKLARLA DONATILACAK Okul binaları Türk bayrakları ile donatılacak, bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar düzenlenecek. Çalışmaların, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik, beraberlik ve kardeşlik bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sunması hedefleniyor.
ÇALIŞMANIN AMACI Bu çerçevede yürütülecek çalışmaların, "İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle" anlayışı doğrultusunda, bağımsızlığını bayrağından, geleceğini eğitimden alan bir milletin ortak iradesini yansıtması, "Yüreğimiz Bayrak, Geleceğimiz Vatan" yaklaşımıyla milli birlik ve vatan bilincini pekiştirmesi,
"Ay Yıldız Göklerde, Birlik Kalplerde" mesajıyla, bayrağın birleştirici ve kucaklayıcı anlamını eğitim ortamlarında görünür kılması ve "Bayrakla Başlayan Okul, Birlikle Büyüyen Gelecek" vurgusuyla da Türkiye Yüzyılı vizyonu ekseninde "güçlü millet ve istikbal" idealini besleyen bir eğitim iklimine katkı sunması amaçlanıyor.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23