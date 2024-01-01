2024-01-01 21:11:09 Tarihi taş değirmende 20 kişiye istihdam sağlanıyor
Çukurca Kaymakamlığı tarihi taş değirmendeki tahin üretimiyle 20 kişiye istihdam sağlıyor.
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Çukurca Kaymakamlığı tarihi taş değirmendeki tahin üretimiyle 20 kişiye istihdam sağlıyor.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geleneksel yöntemlerle yetiştirilen susamın yaklaşık 400 yıllık tarihi taş değirmende öğütülerek tahine dönüştürülmesi sürecinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde 20 kişi istihdam ediliyor.
Uzun uğraşlar sonucu hasat edilen ve temizlenerek kabuklarından ayrılan tonlarca susam, su ile çalışan taş değirmende tahine dönüştürülüyor.
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