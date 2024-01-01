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Tarihi taş değirmende 20 kişiye istihdam sağlanıyor

2024-01-01 21:11:09
Tarihi taş değirmende 20 kişiye istihdam sağlanıyor

Çukurca Kaymakamlığı tarihi taş değirmendeki tahin üretimiyle 20 kişiye istihdam sağlıyor.

#1
Foto - Tarihi taş değirmende 20 kişiye istihdam sağlanıyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geleneksel yöntemlerle yetiştirilen susamın yaklaşık 400 yıllık tarihi taş değirmende öğütülerek tahine dönüştürülmesi sürecinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde 20 kişi istihdam ediliyor.

#2
Foto - Tarihi taş değirmende 20 kişiye istihdam sağlanıyor

Uzun uğraşlar sonucu hasat edilen ve temizlenerek kabuklarından ayrılan tonlarca susam, su ile çalışan taş değirmende tahine dönüştürülüyor.

#3
Foto - Tarihi taş değirmende 20 kişiye istihdam sağlanıyor

#4
Foto - Tarihi taş değirmende 20 kişiye istihdam sağlanıyor

#5
Foto - Tarihi taş değirmende 20 kişiye istihdam sağlanıyor

#6
Foto - Tarihi taş değirmende 20 kişiye istihdam sağlanıyor

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