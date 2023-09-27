  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batı şokta! Ambargo nedeniyle verilmemişti... Türkiye yerli ve milli olarak daha iyisini yaptı

Şaşırtan görüntüler! Denizde balık ararken bakın ne buldular

Türkiye'de bir ilk: O ilimizden tarih fışkırdı: Tüm dünya şaşkın: Dikkat kesildiler!

Tarihi külliye ayağa kaldırılıyor

Arda Güler için son karar! Korkunç şüphe, Real Madrid açıkladı, kadrodan çıkarıldı

Paraların saklandığı yere dikkat! Vatandaşa çökenlere devlet çöktü

Dünyayı ayağa kaldıracak hamleler: Rakiplere 'eyvah' dedirtecek hamleler: Ocak ayı bombası! İki isimden biri gelecek

Galatasaray kaynıyor! Diyerek duyurdular: Felaket haberi ayrıntı vererek müjdelediler: İşte sebebi

İşte merak edilen o liste! Hangi telefonlar vergisiz satılacak?

Ormanda yürürken buldu! Kilo kilo satmaya başladı
Kültür Sanat
9
Tarihi külliye ayağa kaldırılıyor

2023-09-27 11:21:14
Tarihi külliye ayağa kaldırılıyor

Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan ve Selçuklu dönemine tarihlenen Hüseyin Gazi Külliyesi restorasyonla ayağa kaldırılıyor.

#1
Foto - Tarihi külliye ayağa kaldırılıyor

Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Külliyesi restore ediliyor. Türbe, aşevi, misafirhane, çeşme ve havuzdan oluşan Hüseyin Gazi Külliyesi'nin kitabesi olmadığı için yapım tarihi belli değil ancak mimari özellikleri göz önüne alınarak 13. yüzyıla tarihleniyor. Geçen yıl Çorum İl Özel İdaresi tarafından yapılan ihalenin ardından Hüseyin Gazi Külliyesi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları çerçevesinde ilk olarak külliyeye sonradan eklenen yapılar kaldırıldı.

#2
Foto - Tarihi külliye ayağa kaldırılıyor

Medresenin ana siluetinin ortaya çıkmasının ardından külliye içerinde temizlik çalışması başladı. Yüzey temizliği çalışmalarında yapı izlerine ulaşılmasıyla ana medrese planının şu anki mevcut plandan daha farklı olabileceği düşüncesinin ortaya çıkmasıyla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu üyeleri külliyeye gelerek yerinde inceledi.

#3
Foto - Tarihi külliye ayağa kaldırılıyor

Yapılan incelemeler sonunda restorasyon projesinin kurul tarafından yeniden revize edilmesi kararı alınırken, çalışmalar da geçici olarak durduruldu.

#4
Foto - Tarihi külliye ayağa kaldırılıyor

Hüseyin Gazi Külliyesi’nde bundan sonra yapılacak olan restorasyon çalışmalarının nasıl olacağına dair Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu karar verecek. Restorasyon çalışmalarında ayrıca külliye dışında bulunan mescit ve misafirhane bölümlerinin üst yenileme çalışmaları yapıldı.

#5
Foto - Tarihi külliye ayağa kaldırılıyor

Mescidin içerisinde bulunan kalem işleri ile ilgili de neler yapılacağı noktasında koruma kurulu tekrar toplanacak. Türbenin içerisinde bulunan kalem işleri ile ilgili de meydana gelen deformelerden dolayı kurul ayrıca çalışma yapıyor. Kalem işleri ile ilgili yapılacak çalışmalarda gelecek günlerde netlik kazanacak.

#6
Foto - Tarihi külliye ayağa kaldırılıyor

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Hüseyin Gazi Külliyesi’ni ziyaret etti. Vali Dağlı, külliyedeki çalışmalar hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç’tan bilgi aldı. Külliyedeki incelemelerin ardından Vali Dağlı, açıklama yaptı.

#7
Foto - Tarihi külliye ayağa kaldırılıyor

Vali Zülkif Dağlı, Hüseyin Gazi Külliyesi’nde restorasyon çalışmaları devam ederken yeni yapılara rastlandığını açıkladı. Yeni yapı izlerine ulaşılmasıyla birlikte Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nca restorasyon projesi üzerinde yeni bir çalışma yapıldığını anlatan Dağlı, “Kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanmasıyla restorasyon çalışmalarına kaldığı yerden devam edilecek.

#8
Foto - Tarihi külliye ayağa kaldırılıyor

Burası kadim bir yer. Çorum’da ve Alaca’da yaşayan halkımız için önemli bir yer. Burayı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaremiz ortaklığında Röleve Anıtlar Kuruluyla birlikte güzel bir çalışma sergileniyor. Biz de bu çalışmaların takibini yapıyoruz. En kısa sürede çalışmaları bitirerek halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.

Kia Sportage fiyatlarındaki beklenmeyen sürpriz; Kimse tahmini böyle etmemişti! Yıl sonunda bu rakamlar piyasayı etkileyecek
Otomotiv

Kia Sportage fiyatlarındaki beklenmeyen sürpriz; Kimse tahmini böyle etmemişti! Yıl sonunda bu rakamlar piyasayı etkileyecek

C-SUV alanlar dünyasının önemli ve sevilen modelleri arasında yer alan Kia Sportage Eylül ayı sona ermeden sürprizi yaptı. Araba almak iste..
Mahkeme Donald Trump için kararını açıkladı
Dünya

Mahkeme Donald Trump için kararını açıkladı

New York Eyalet Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron, ABD eski Başkanı Donald Trump ve şirketi Trump Organization'ı, bankacıları ve sigortacılar..
Paşayeva için Türkiye'den ekip gitti: Dünya basınından takip ediliyor! Son rapor ne? Dikkat çeken ayrıntı
Dünya

Paşayeva için Türkiye'den ekip gitti: Dünya basınından takip ediliyor! Son rapor ne? Dikkat çeken ayrıntı

Bakü'deki Merkezi Klinik Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Ganire Paşayeva için Türkiye'den sağlık ekibi gönderildiği öğrenildi. Türk..
Ukrayna
Dünya

Ukrayna "Öldürdük" demişti! Rus komutan toplantıda ortaya çıktı

Ukrayna’nın Rusya’nın Karadeniz Filosu’na ait karargaha düzenlediği saldırıda öldürdüğünü iddia ettiği Filo Komutanı Viktor Sokolov, Rusya S..
Ne altın ne dolar! Ev alamayanlar parasını oraya yatırmaya başladı
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Ev alamayanlar parasını oraya yatırmaya başladı

Son dönemde artan konut fiyatlarını gören vatandaşları parasını arsa ve tarlaya yatırmaya başladı.
Sosyetede 'Yüzüne tükürme' modası! Şeyma Subaşı özentilerine ibret olsun
Medya

Sosyetede 'Yüzüne tükürme' modası! Şeyma Subaşı özentilerine ibret olsun

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlenmişti. Ancak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23