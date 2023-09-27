Tarihi külliye ayağa kaldırılıyor

Mescidin içerisinde bulunan kalem işleri ile ilgili de neler yapılacağı noktasında koruma kurulu tekrar toplanacak. Türbenin içerisinde bulunan kalem işleri ile ilgili de meydana gelen deformelerden dolayı kurul ayrıca çalışma yapıyor. Kalem işleri ile ilgili yapılacak çalışmalarda gelecek günlerde netlik kazanacak.