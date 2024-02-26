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Tarihi kilisede suçüstü yakalandılar

2024-02-26 17:22:44
Tarihi kilisede suçüstü yakalandılar

Kayseri'de 3 define avcısı, tarihi kilisede suçüstü yakalandı.

#1
Foto - Tarihi kilisede suçüstü yakalandılar

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan tarihi kilisede define aramak için kaçak kazı yapan 3 kişi; Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı. Kilisenin bahçesinde yaklaşık 8 metre derinliğinde çukur açan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

#2
Foto - Tarihi kilisede suçüstü yakalandılar

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Yahya Kemal Sokak üzerinde bulunan ve 1840 yılında inşa edilen Panagia Rum Kilisesi'nde kaçak kazı yapıldığı bildirilmesi üzerine harekete geçen Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri; F.Y., O.K. ve K.B.'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

#3
Foto - Tarihi kilisede suçüstü yakalandılar

Şahıslar gözaltına alınırken olay yeri inceleme ekipleri ise kazılan yaklaşık 8 metrelik çukurda inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#4
Foto - Tarihi kilisede suçüstü yakalandılar

Panagia Rum Kilisesi

#5
Foto - Tarihi kilisede suçüstü yakalandılar

Doğu-batı doğrultudaki kilise, üç nefli olup bazilikal plânlıdır. Kilisenin dış ölçüleri 11.6519.70 metredir. Orta nef diğerlerinden daha geniş tutulmuştur ve dörder sütunla bu neflerden ayrılmıştır. Nefleri birbirinden ayıran yuvarlak kemerler dikdörtgen kesitli büyük ayaklara yerleştirilmiş sütunlara ve yan neflerde duvara yerleştirilmiş konsollara oturmaktadır. Sütunların başlıklarında palmet, konsollarda akantüs kabartmaları görülür. Kilisenin yan nefleriyle orta nefin batısındaki bölüm çapraz tonozla, orta nef ise beşik tonozla örtülüdür. Kilisenin üst örtüsü taştan eğimli kırma çatıyla kapatılmıştır. Ancak kilisenin fabrika olarak kullanıldığı dönemde, orta nefin üzerine gelecek şekilde betonarmeden bir su deposunun yapılmış olduğu dikkati çekmektedir.

#6
Foto - Tarihi kilisede suçüstü yakalandılar

Kiliseye girişi sağlayan batı duvarındaki kapı, yapının 1956 yılında iplik fabrikası olarak kullanılmasından dolayı kapatılmıştır. Yapının fabrikaya dönüştürülmesi esnasında apsis yıkılarak giriş bu cepheden sağlanmıştır. Doğu cephede duvarın üst kısımlarında her nefe açılan birer pencere yer almaktadır. Orta nef tonozunun köşelerinde İncil yazarlarının sıva üzerine fresko olarak yapılmış betimlemeleri görülmektedir. Tonozun güneydoğu köşesindeki betimlemede kartal tasviriyle birlikte işlenmiş İncil yazarı Yahya seçilebilmektedir. Kilisenin güneyindeki nişlerden birinin doğu yüzüne Hagios Kristoforos betimlemesi işlenmişken, güney duvarda bir de sadece baş kısmı seçilebilen İsa tasviri yer almaktadır.

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