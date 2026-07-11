Almanya’da Müslüman göçmenleri bekleyen büyük tehlike! Çocukları Hristiyan ailelere veriyorlar
Almanya'da Gençlik Dairesi (Jugendamt) tarafından ailelerinden alınan çocuklarla ilgili davaları takip eden avukat Fatih Zingal, Gençlik Dairesinin çocukları korumak amacıyla kurulduğunu ancak özellikle uzun süren yargı süreçlerinin çocukların ailelerinden kalıcı olarak uzaklaşmasına yol açabildiğini söyledi. Zingal, koruyucu aile sisteminde de sorunlar bulunduğunu belirterek yeterli sayıda Müslüman koruyucu aile bulunmadığı gerekçesiyle çocukların farklı ailelere yerleştirildiğini söyledi.