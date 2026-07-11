  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni düzenleme geliyor! Bakan çiftçi’den polislere çifte müjde Belediye personelinden örnek davranış: Plajda bulduğu altın dolu keseyi teslim etti Antalya’da COP31 Liderler Zirvesi heyecanı Türkiye zirveyi sevdi Azerbaycan'ın Türkiye tutumu geri adım attırdı: Sessiz sedasız iptal ettiler Tüyleri diken diken eden gece Din görevlilerinden 15 Temmuz anıları İşte beynimizi yaşlandıran O sinsi düşman! Dünyaca ünlü dergide yayınlandı... 15 Temmuz şehidimiz Cennet’in babası: Bin evladım olsa, bu vatana feda etmezsem namerdim Peygamber Efendimiz’in hadisinden ilham alındı: ‘On kere daha’ sizlerle buluşuyor
Avrupa
8
Yeniakit Publisher
Almanya’da Müslüman göçmenleri bekleyen büyük tehlike! Çocukları Hristiyan ailelere veriyorlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Almanya’da Müslüman göçmenleri bekleyen büyük tehlike! Çocukları Hristiyan ailelere veriyorlar

Almanya'da Gençlik Dairesi (Jugendamt) tarafından ailelerinden alınan çocuklarla ilgili davaları takip eden avukat Fatih Zingal, Gençlik Dairesinin çocukları korumak amacıyla kurulduğunu ancak özellikle uzun süren yargı süreçlerinin çocukların ailelerinden kalıcı olarak uzaklaşmasına yol açabildiğini söyledi. Zingal, koruyucu aile sisteminde de sorunlar bulunduğunu belirterek yeterli sayıda Müslüman koruyucu aile bulunmadığı gerekçesiyle çocukların farklı ailelere yerleştirildiğini söyledi.

#1
Foto - Almanya’da Müslüman göçmenleri bekleyen büyük tehlike! Çocukları Hristiyan ailelere veriyorlar

Avukat Fatih Zingal: "18 yaşın altındaki çocuklarla ilgili ihmal, şiddet ya da farklı tehlikeler söz konusu olduğunda devlet devreye giriyor ve en kötü ihtimalle çocuğu koruma altına alıyor." Almanya'da Gençlik Dairesi (Jugendamt) tarafından ailelerinden alınan çocuklarla ilgili davaları takip eden avukat Fatih Zingal, Gençlik Dairesinin çocukları korumak amacıyla kurulduğunu ancak özellikle uzun süren yargı süreçlerinin çocukların ailelerinden kalıcı olarak uzaklaşmasına yol açabildiğini söyledi. Zingal, Almanya'daki Gençlik Dairesinin devlet kurumu olduğunu ve kurumun temel görevinin çocukları korumak olduğunu söyledi. Zingal, her yıl yaklaşık 60 bin çocuğun koruma altına alındığına dikkati çekerek, bu çocukların önemli bölümünün yabancı kökenli ailelerden geldiğini ifade etti.

#2
Foto - Almanya’da Müslüman göçmenleri bekleyen büyük tehlike! Çocukları Hristiyan ailelere veriyorlar

Koruma sürecinin acil durumlarda Gençlik Dairesinin müdahalesiyle başladığını anlatan Zingal, ardından mahkemeye başvurularak velayet sürecinin işletildiğini, davaların ise kamuoyuna kapalı yürütüldüğünü söyledi. Zingal, avukatlık hayatında en sık karşılaştığı sorunun iletişim problemi olduğunu dile getirerek "18 yaşın altındaki çocuklarla ilgili ihmal, şiddet ya da farklı tehlikeler söz konusu olduğunda devlet devreye giriyor ve en kötü ihtimalle çocuğu koruma altına alıyor. Özellikle Orta Doğu kökenli göçmenlerin kullandığı sembolik dil bire bir çevrildiğinde Alman mahkemelerinde yanlış anlaşılabiliyor." diye konuştu.

#3
Foto - Almanya’da Müslüman göçmenleri bekleyen büyük tehlike! Çocukları Hristiyan ailelere veriyorlar

Kültürel farklılıkların da önemli sorunlar oluşturduğunu aktaran Zingal, göçmen ailelerin çoğu zaman neden yargılandıklarını anlayamadıklarını bildirdi. Zingal, koruma altına alınan çocukların ailelerine dönmesinin teoride mümkün olduğunu ancak uygulamada bunun çoğu zaman gerçekleşmediğini vurgulayarak bürokratik süreçlerin aylarca sürdüğünü, bu sırada çocukların ailelerinden uzaklaştığını anlattı. Koruma altındaki çocukların anne ve babalarıyla görüşmelerinin de oldukça sınırlı olduğunu vurgulayan Zingal, bu görüşmelerin çoğu zaman ayda bir saat ve devlet görevlilerinin gözetiminde yapıldığını kaydetti. Zingal, koruyucu aile sisteminde de sorunlar bulunduğunu belirterek yeterli sayıda Müslüman koruyucu aile bulunmadığı gerekçesiyle çocukların farklı ailelere yerleştirildiğini söyledi.

#4
Foto - Almanya’da Müslüman göçmenleri bekleyen büyük tehlike! Çocukları Hristiyan ailelere veriyorlar

Kalıcı koruyucu aile sürecine geçildikten sonra biyolojik aileye dönüşün daha da zorlaştığını altını çizen Zingal, "Süreç uzadıkça çocuk anne babasını tanımayabiliyor. Daha sonra da 'Çocuk artık ailesine dönmek istemiyor.' denilerek geri dönüş daha da zorlaşıyor. Koruyucu aile çocuğu kendi evladı gibi büyütüyor ve geri vermek istemiyor." dedi. Zingal, Gençlik Dairelerinin de personel eksikliği yaşadığını anlatarak asıl sorunun, ailelerle kurulan güven ilişkisinin zayıflığından kaynaklandığının altını çizdi. Koruma altına alınan çocukların ciddi psikolojik travmalar yaşayabildiğine dikkati çeken Zingal, aylar sonra anne ve babasını devlet görevlilerinin gözetiminde gören çocukların, üzerlerinde büyük baskı hissettiğini ifade etti. Zingal, ailelerin Gençlik Daireleri ile sorun yaşamaması gerektiğini belirterek "Aileler başlangıçta işbirliği yapıyor ancak verilen sözlerin tutulmadığını düşündükleri için güven tamamen kayboluyor. Bu çocuklar ailelerine geri dönseler bile yaşadıkları süreç nedeniyle ciddi anlamda psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyorlar." dedi.

#5
Foto - Almanya’da Müslüman göçmenleri bekleyen büyük tehlike! Çocukları Hristiyan ailelere veriyorlar

Almanya’da mahkemelerde çocuk davalarında bilirkişilik yapan Ender Beyhan Bilgin de Gençlik Dairesinin çocuklarla ilgili şikayetlerde hızlı hareket ettiğini ancak göçmen ailelerin sistemin işleyişini yeterince bilmediği için çoğu zaman sürecin daha da uzadığını söyledi. Bilgin, Almanya’da ilkokuldan itibaren okullarda sosyal pedagogların görev yaptığını belirterek çocuklara fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldıklarında kendilerine başvurabileceklerinin anlatıldığını ifade etti. Bilgin, bu durumun iki farklı tablo ortaya çıkardığını dile getirerek "Bir gerçekten şiddet gören çocuklar var, bir de aile baskısından kaçmak isteyen çocuklar. Özellikle kız çocuklarında bunu daha sık görüyoruz." diye konuştu. Çocuklardan gelen şikayetlerin okul, kreş veya etüt merkezlerindeki görevliler tarafından Gençlik Dairesine bildirilmesinin yasal zorunluluk olduğunu aktaran Bilgin, kurumun ihbar aldığında çoğu zaman önce çocuğu aileden ayırdığını söyledi.

#6
Foto - Almanya’da Müslüman göçmenleri bekleyen büyük tehlike! Çocukları Hristiyan ailelere veriyorlar

Bilgin, çocuğun alınmasının ardından ailelere genellikle hafta sonu boyunca bilgi verilmediğini, pazartesi günü kuruma çağrıldıklarını anlatarak bu süreçte ailelerin çevreden çok farklı tavsiyeler aldığı için öfkeli bir şekilde kuruma gittiklerini ifade etti. Gençlik Dairesinin ailelere çoğu zaman "Bizimle işbirliği yapın yoksa mahkemeye başvururuz" dediğini aktaran Bilgin, "Vatandaşlar ilk aşamada iş birliği protokolünü imzalasınlar. Çünkü mahkeme devreye girmeden Gençlik Dairesi ikna edilirse çocuk daha hızlı geri dönebiliyor ama imza atılmazsa 24 saat içinde mahkemeden velayet kararı çıkabiliyor." diye konuştu. Bilgin, mahkeme sürecinin çok uzun sürdüğünü vurgulayarak Münih'te velayetin geri alınması için ilk duruşmanın bazen altı ay sonrasına verildiğini belirterek "Aile haklı olsa bile çocuk bu süre boyunca yurtta kalabiliyor." ifadesini kullandı. Gerçek şiddet vakaları ile ailesinden kaçmak için yalan söyleyen çocukları ayırmak gerektiğini kaydeden Bilgin, kendi tecrübelerine göre, çocukların büyük bölümünün kısa süre sonra eve dönmek istediğini kaydetti.

#7
Foto - Almanya’da Müslüman göçmenleri bekleyen büyük tehlike! Çocukları Hristiyan ailelere veriyorlar

Bilgin, şiddetin tespit edildiği durumlarda ise doktor raporları alındığını; ailelerin terapi, danışmanlık ve şiddetle mücadele eğitimlerine katılmak zorunda kaldığını söyledi. Alman makamlarının bazı kültürel farklılıkları anlamakta zorlandığını ifade eden Bilgin, özellikle kız çocuklarının arkadaşlarıyla görüşme saatleri gibi konularda ailelerle çatışma yaşayabildiğini belirtti. Bilgin, bu nedenle Türkçe ve Türk kültürünü bilen bilirkişilere ihtiyaç olduğunu aktararak YTB desteğiyle Almanya’nın farklı şehirlerinde Türk ve Müslüman kültürünü tanıyan çocuk avukatları ve biirkişiler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Meslek hayatında unutamadığı olaylardan birini de anlatan Bilgin, bir çocuğun dedesinin hastanede sünnetle ilgili yaptığı konuşmanın "cinsel taciz" şüphesi olarak yorumlandığını ancak kültürel bağlam açıklanınca büyük bir yanlış anlaşılmanın önüne geçildiğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beraat kararı aldı, bir de utanmadan bakın neler dedi
Gündem

Beraat kararı aldı, bir de utanmadan bakın neler dedi

İstanbul Kadıköy'de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek maskesi altında adeta devlete ve Cumhurbaşkanı'na kin kusulan illegal görünü..
Teşekkürler Erdoğan! Türkiye'den yardım eli
Gündem

Teşekkürler Erdoğan! Türkiye'den yardım eli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, depremlerden etkilenen Venezuela'ya 30 ton insani yardım malzemesi gönderildi. ..
Dayısını palayla öldürdü, vurularak yakalandı
Gündem

Dayısını palayla öldürdü, vurularak yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan tartışmada Enes Kaya, dayısı İbrahim Kaya'yı palayla doğrayarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri..
Geleceğin mühendisleri yetişiyor İHL'li şampiyonun hedefi milli teknoloji
Eğitim

Geleceğin mühendisleri yetişiyor İHL'li şampiyonun hedefi milli teknoloji

LGS sınavında 500 tam puan alan Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Kerem Tuncel, hedefinin mill..
Katil Netanyahu'dan Arjantin ve Messi açıklaması! Dünya Kupası'nı bile kirlettiler
Dünya

Katil Netanyahu'dan Arjantin ve Messi açıklaması! Dünya Kupası'nı bile kirlettiler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı bir programda Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulund..
İran'dan müzakere açıklaması! Trump'ı yalanladılar
Dünya

İran'dan müzakere açıklaması! Trump'ı yalanladılar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’ın ABD ile müzakere talebinde bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti. Bekayi, İran’ın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23