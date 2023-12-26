Tarihi kale ihtişamıyla hayran bırakacak

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez ise, "'Kozan’ımıza hayırlı olsun diyerek' Kozan turizminde büyük öneme sahip olan kalemiz yüzeysel bitki temizliği ve yol temizliği ile kale surları ve çevresindeki görsel güvenlik ön plana çıkarak hem kalemizin korunması hem de turizme kazandırılması noktasında önemli bir çalışma olacak ilçemize hayırlı olun" dedi.