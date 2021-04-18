2021-04-18 18:14:05 Tarihi camide rezalet!
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Yanıkoğlu Camisi'nin muslukları çalındı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Yanıkoğlu Camisi'nin muslukları çalındı.
Kayseri'de tarihi Yanıkoğlu Camisi'nin abdesthane ve tuvaletlerinde bulunan muslukların bazıları çalındı.
Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'ndeki caminin abdesthane ve tuvaletlerinde bulunan muslukların bazılarının yerinde olmadığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Muslukların çalındığı tespit edilirken, polis hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan çalınan muslukların yerine yenileri takıldı.
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