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Tarihi camide rezalet!

2021-04-18 18:14:05
Tarihi camide rezalet!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Yanıkoğlu Camisi'nin muslukları çalındı.

#1
Foto - Kayseri'de tarihi Yanıkoğlu Camisi'nin abdesthane ve tuvaletlerinde bulunan muslukların bazıları çalındı.

Kayseri'de tarihi Yanıkoğlu Camisi'nin abdesthane ve tuvaletlerinde bulunan muslukların bazıları çalındı.

#2
Foto - Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'ndeki caminin abdesthane ve tuvaletlerinde bulunan muslukların bazılarının yerinde olmadığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'ndeki caminin abdesthane ve tuvaletlerinde bulunan muslukların bazılarının yerinde olmadığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

#3
Foto - Muslukların çalındığı tespit edilirken, polis hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan çalınan muslukların yerine yenileri takıldı.

Muslukların çalındığı tespit edilirken, polis hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan çalınan muslukların yerine yenileri takıldı.

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