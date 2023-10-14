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Tarihi Bizans dönemine kadar dayanıyor! Dünyanın en pahalısından kötü haber

2023-10-14 16:10:40
Tarihi Bizans dönemine kadar dayanıyor! Dünyanın en pahalısından kötü haber

"Dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, havaların sıcak olması nedeniyle çiçek açmadı.

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Foto - Tarihi Bizans dönemine kadar dayanıyor! Dünyanın en pahalısından kötü haber

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, mevsimin kurak geçmesi nedeniyle çiçek açmadı. Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safran, Ağustos ayında ekimi yapılan, Ekim-Kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanıyor. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olan, soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safranın havaların soğumamasıyla çiçek açamaması ilçede düzenlenen hasat şenliğinin ileri bir tarihe ertelenmesine neden oldu.

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Foto - Tarihi Bizans dönemine kadar dayanıyor! Dünyanın en pahalısından kötü haber

Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık, hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen ve mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak da bilinen safran, 15 gün geçmesine rağmen çiçek açmadı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan safran üreticisi İsmail Yılmaz, safranda çiçeklenmenin 15 gün geciktiğini belirtti. Bunun nedeninin hava sıcaklıklarının artmasından kaynaklandığını ifade eden Yılmaz, "Gece ve gündüz sıcaklıklarında aşırı bir fark var. Safranın çiçek açması için gece 5-6 derece, gündüz de 13-17 derece civarında olması gerekiyor. Bizde hala 20 derece gündüz sıcaklığı. Daha da yüksek olduğundan dolayı çiçekler gecikti. Muhtemelen soğuğu bekliyor. Belki bir hafta içinde falan inşallah açar" diye konuştu.

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Foto - Tarihi Bizans dönemine kadar dayanıyor! Dünyanın en pahalısından kötü haber

Geçtiğimiz yıllarda Ekim ayının başında hasada başladıklarını anlatan Yılmaz, "Yani bugünlerde çiçeğin en çok en çok olması gereken bir tarih. Ama ne yazık ki tarla daha henüz çiçek açmadı" ifadelerini kullandı. Yılmaz, safran hasadının geç başlamasının, hasadın erken bitmesine neden olacağını kaydederek şunları söyledi: “Yani 15 gün daha eksik hasat yapacağız anlamına gelir. Ama bu rekolteyi etkiler mi? Ona bakacağız. Çiçek öyle bir şey ki, kısa zamanda açsa bile çiçek başlayınca bu sefer hızlı açmaya başlıyor. Her gün bir açacağına 3-5 açıyor. O açığı kapatıyor.” Bu yıl 14 dönümlük alanda üretim yaptıklarını belirten Yılmaz, safranın kilosunun 250 bin lirayı bulacağını söyledi.

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