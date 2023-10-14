Tarihi Bizans dönemine kadar dayanıyor! Dünyanın en pahalısından kötü haber

Geçtiğimiz yıllarda Ekim ayının başında hasada başladıklarını anlatan Yılmaz, "Yani bugünlerde çiçeğin en çok en çok olması gereken bir tarih. Ama ne yazık ki tarla daha henüz çiçek açmadı" ifadelerini kullandı. Yılmaz, safran hasadının geç başlamasının, hasadın erken bitmesine neden olacağını kaydederek şunları söyledi: “Yani 15 gün daha eksik hasat yapacağız anlamına gelir. Ama bu rekolteyi etkiler mi? Ona bakacağız. Çiçek öyle bir şey ki, kısa zamanda açsa bile çiçek başlayınca bu sefer hızlı açmaya başlıyor. Her gün bir açacağına 3-5 açıyor. O açığı kapatıyor.” Bu yıl 14 dönümlük alanda üretim yaptıklarını belirten Yılmaz, safranın kilosunun 250 bin lirayı bulacağını söyledi.