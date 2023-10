Tarihi bin yıl daha geriye götürecek! 75 yıldır süren kazıda sıcak gelişme

Hemen hemen her odada bir fırın var, her odanın yanında potalar, maden artıkları ve cüruflar ile beraber birçok nesne ele geçirildi. Bu alan çok uygun bir alan, tepenin en yüksek yeri ve rüzgarı bol olan bir alan. Dolayısıyla burada yakılacak ateş ya da fırınlar şiddetli bir şekilde ısı verebilecek pozisyonda. Dolayısıyla bunu da görmek açıkçası hedefimiz değildi ama onu da tesadüf eseri ortaya çıkarmış olduk. Onun altında da yine Asurlu tüccarlardan 500 yıl önceki müreffeh, çok zengin yapılarla bu şehrin yapıldığını biliyoruz. Oralara ineceğiz. En azından önümüzdeki dönem için hazırlık olacak. Bunlarla beraber bu seneki hedefimize ulaşmış oluyoruz. Ama Kültepe her an bir sürpriz yapar, kazı sürecinde belki daha farklı sonuçlara ulaşmamız mümkün olacak" diye konuştu.