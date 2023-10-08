Tarihi bin yıl daha geriye götürecek! 75 yıldır süren kazıda sıcak gelişme

Kayseri-Sivas karayolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları devam ederken, elde edilen bulgular tarihe ışık tutuyor. 6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde bu yılki kazı döneminde önemli veriler elde edildiğini söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu, "2023 yılı Kültepe kazıları temmuz ayında başladı. Havalar müsaade ettiği kadar yine Kültepe'deyiz, kazmaya devam edeceğiz. 2023 yılı aslında bizim hesapladığımız bazı hedeflerin de ötesine geçti. Bizim ilk hedeflerimizden bir tanesi Kültepe'nin en eski dönemde ne zaman iskan edildiği, yani Kültepeliler burada ne zaman oturmaya başladılar. Bu konuyla ilgili olarak 2 senedir bir çalışma yürütüyoruz. Oradaki çalışmalar bize yaklaşık olarak günümüzden 6 bin sene öncesine kadar bu alanda iskan olunduğunu gösterdi. Yani Kültepe'yi ilk iskan eden insanların yaklaşık olarak 6 bin yıl önce buraya geldiklerini gösteriyor. Fakat kazdığımız alanın altında henüz kazılmayı bekleyen en az 5 metrelik bir dolgu daha var. Bu da Kültepe'nin geçmişini en az bin yıl daha geriye götürecektir. O konuda önemli veriler topladık" dedi.