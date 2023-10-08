2023-10-08 14:21:44 Tarihi bin yıl daha geriye götürecek! 75 yıldır süren kazıda sıcak gelişme
Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde kazı çalışmaları 75 yıldır devam ediyor. 2023 yılında yapılan kazılarda ise Kültepe'nin geçmişini bin yıl daha geriye götürecek önemli veriler toplandı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Kültepe'yi ilk iskan eden insanların yaklaşık olarak 6 bin yıl önce buraya geldiklerini gösteriyor. Fakat kazdığımız alanın altında henüz kazılmayı bekleyen en az 5 metrelik bir dolgu daha var. Bu da Kültepe'nin geçmişini en az bin yıl daha geriye götürecektir. O konuda önemli veriler topladık" dedi.