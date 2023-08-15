Tarihi bentlerinin restorasyonu yapılmadı! İSKİ kuraklığa neden oluyor

Tarihi bentlerdeki 4 yıldır yapılmayan restorasyon sonucunda yaşananları anlatan İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, “Şu an da Belgrad Ormanı’nda 7 tane bentten biri olan Topuzlu Bentteyiz. Kanuni Sultan Süleyman ile birlikte başlayan İstanbul’un su sorununu çözecek bir proje. O zamanlar nüfus 500 bin sonra 70’li yıllarda 1 milyona çıktı. Nüfus 500 binken İstanbul’da bu 7 tane Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra sadrazamların, padişahların yaptırdığı bu barajlardan en son Valide Bendi yapıldı. Bu barajlar İstanbul’un suyunu sağlıyordu. Belgrad Ormanlarında, Taksim’e bu sular taşınıyor oradan saraya ve İstanbul ahalisine dağılıyordu. Bu barajlar, mermer bloklardan yapılma ve birbirine geçme olduğu için bazıları yaklaşık 300 - 400 yıldır ayakta ancak İSKİ özellikle Valide Bendinde tadilat yapacağız diye 4 senedir suyu denize akıtıyor şu anda orası orman olmak üzere. Sözde baraj ama 4 senedir öyle kaldığı için artık ormanlaşmak üzere. Orada hiçbir su biriktirmiyorlar, denize akıtıyorlar. Nedenini sorduğumuz zaman tadilat yapacağız ve depreme karşı riski önleyeceğiz diyorlar. Hiç alakası yok. Yaklaşık 400 - 500 yıldır ayakta duran mermer bloklardan yapılan bu barajların yıkılması mümkün değil. Burası denizden 150 metre yüksekte kayalık zemin üzerine kurulmuş. Depremlerin etkisi olmaz buralarda. Tadilat nedeniyle suyu boşa akıtıyorlar. Geçmişte bu sular boşa akıtılmıyordu, Hacı Osman’da İSKİ’nin su arıtma tesislerinde arıtılarak Sarıyer halkına veriliyordu. Ancak son 4 yıldır bu suları kestiler ve denize akıtılıyor. Orayı da atıl hale getirdiler. Bu bentler tarihi barajdır. O tesisi kullanmıyorlar. Bu barajlar aynı zamanda İstanbul’un hafızası, dünyadaki ender örnekler bunlar. Buraların turizme açılması lazım. Demirlerle korunmasına rağmen insanlar buraya girip piknik yapıyorlar ve kirlilik oluşturuyorlar. İSKİ’nin 4 yıl evvel burası için aldığı 30’a yakın güvenlik personeli bugün İSKİ binasında çalışıyor. Oysa o güvenlik personeli burada bulunmalı. Burada çöp atılmasını engellemek zorunda. Ahşaptan yapılmış padişah hümayun-u vardı burada. Topuzlu Bentte orada otururlarmış. Buraya gelenlerin darp etmesi yüzünden oralarda yok oldu. Bunun sorumlusu tamamıyla İSKİ’dir. Bu tarihin yok olması, bu suların boşa akması, burada yaşanılabilecek boğulma vakalarının sorumlusu İSKİ’dir” dedi.