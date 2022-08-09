2022-08-09 16:07:15 Tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nden 97 Ton moloz çıktı
Balıklı Rum Hastanesi’nde 4 Ağustos’ta çıkan yangında Zeytinburnu Belediyesi’ne bağlı 287 personel ve yönetici görev aldı. 350 ton su takviyesi, hasta nakilleri ve yangın sonrasında 97 bin 700 kg moloz ve yanık malzemenin döküm sahasına taşındığı olay yerinde çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları hala devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Herhangi bir hastamıza bir zarar gelmemiş olması en büyük tesellimiz. Zeytinburnu’muza İstanbul’umuza çok geçmiş olsun” dedi.