2023-07-25 07:42:10 Tarihe tanıklık edeceksiniz! Bozdağ Film’den bomba Kuruluş Osman hamlesi
ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman başta olmak üzere uluslararası arenada başarılı olan pek çok işin çekildiği Bozdağ Film Platoları ziyarete açıldı. 144 dönümlük devasa plato zaman yolculuğu deneyimi yaşatıyor. Başta atv'nin efsane dizisi Kuruluş Osman olmak üzere uluslararası arenada başarılı olan pek çok işin çekildiği Bozdağ Film Platoları ziyarete açıldı. Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük film platosu olma özelliğini taşıyan, 144 dönümlük devasa plato zaman yolculuğu deneyimi yaşatıyor