Tarihe tanıklık edeceksiniz! Bozdağ Film’den bomba Kuruluş Osman hamlesi

Yurt dışında pek çok ülkede film stüdyoları çok büyük ilgi görür. Sadece orayı ziyaret etmek için bile turistik gezi yapanlar, tatil rotasını oraya göre ayarlar. Biz de maalesef henüz böyle bir kültür oluşmadı. Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden birçok iş var ancak, plato anlamında bu boyutta başarıya ulaşan çok iş yoktu. Ta ki 2014 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinin çekimleri için Bozdağ Film Platoları inşâ edilene kadar. O tarihten bu yana her gün her projede geliştirilen plato bugün 144 dönümlük devasa bir alana dönüştü.