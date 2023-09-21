2023-09-21 10:34:21 Tarihe ışık tutacak! Kazdıkları 4 bin 200 yıllık çukurdan bakın ne çıktı
Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde bu yılki kazılarda bir çukur içerisinde buğday taneleri bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Tek çeşit değil, birden fazla çeşit buğday karbolize olmuş vaziyette ele geçirildi. Tabii ki bunlar laboratuvarda incelendikten sonra hem cinsleri, hem yaşları hem de ne için kullanıldıklarına dair bilgiler ortaya çıkacak" dedi.