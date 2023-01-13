Tarihe geçen imza! Dünyaya ilan edildi: Türkiye Asya ülkesine füze yapacak

"Bu konuda talep gerçekten çok hızlı şekilde artıyor diyebiliriz. ROKETSAN da bu talebe karşılık vermek üzere üretim kapasitesini çok hızlı şekilde artıyor. Halen yatırımlarımız devam ediyor ve mini akıllı mühimmat konusunda hem Türkiye hem de ROKETSAN ürünleri şu anda dünyada en iyi ürün ailesi içerisinde yer alan ürünler diye söyleyebiliriz. Bu ürünlerin çeşitlendirilmesi, ürünlere ek kabiliyetler kazandırılması, SİHA'larımızın vurucu gücünü oluşturan bu ürünlerin kabiliyetlerini artırarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon kabiliyetine katkı sağlanması için çok fazla iç AR-GE projesi yapıyoruz. Bunların birçoğu ürüne dönüşmek, ürüne yansıtmak üzere tamamlama aşamasına geldi. Bu teknolojilerin hepsini burada kendi mühendislerimizle veya iş ortaklarımızla beraber gerçekleştiriyoruz. Birçok ortağımızın katkısıyla aslında Türkiye'nin sahip olduğu SİHA'lar, dünya çapında üne sahip olduğu gibi bu SİHA'lara vuruş gücünü sağlayan mühimmatlarımız da hızla kabiliyetlerini artırarak dünyada yine oyun değiştirici olma noktasında çok fazla imkanı başta silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve kardeş ülkelere de sağlayacak. Bu konuda hiç hız kesmiyoruz. Çok özellikli, önemli, ayrıcalıklı, teknolojileri de mini akıllı mühimmat ailesine entegre ederek devam ediyoruz. Yeni ürün aileleri, ürün çeşitliliği testleri tamamlandıktan sonra kullanım aşamasına geldiğinde kamuoyuyla da paylaşılacak. Ürün ailemiz dünyanın en önde gelen mini akıllı mühimmat ailelerinden bir tanesi ama bu giderek genişliyor ve çok daha üstün teknolojik özellikleri olan mühimmatlar olarak, SİHA'larımızın etkinliğini artırmak üzere, önümüzdeki yıllarda faaliyete geçecek. Bugüne kadarki üretim sayısını paylaşmıyoruz ama yeterince üretiyoruz diyebiliriz."