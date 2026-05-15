Tarih verildi: Dolar 9 lira değişecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan son ankette 45 lira civarındaki dolar için 9 liralık bir değişim işaret edildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Ankete göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e çıktı.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,39'dan, yüzde 23,82'ye, 24 ay sonra TÜFE beklentisi ise yüzde 18,02'den yüzde 18,43'e yükseltildi.
Ankette yıl sonu dolar tahmini de yükseldi. Geçen ay 51,23 lira olan yıl sonu dolar/TL beklentisi, bu ay 51,57 olarak güncellendi. 12 sonrası döviz kuru beklentisi ise 53,62 TL'den 54,69'a çıktı.
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 40'ta sabit kaldı. Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi yüzde 37,00 olarak belirlendi.
