  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İşte sadece bir yılda ev ve araba aldıran bitki: Su bile istemiyor, bahçesine 1 eken 1000 hasat edip zengin oluyor

Orduya açık açık darbe çağrısı yaptı

Türkiye'ye kafa tutmak isterken rezil oldular! Boylarının ölçüsünü aldılar!

Kafatasını tuzla buz edebilir: İşte en güçlü ısırığa sahip canlılar!

Tarih netleşti, milyonlar heyecanlı! IBAN’a para transferinde devrim gibi yeni dönem başlıyor

Hürjet uyanıklığına imza atan İspanya’dan dikkat çeken hamle

Ağızları açık bırakan milyonluk gelir kapısı! Doğada gezerken buldu, balkonunda üretip kilosunu 2 bin liradan satmaya başladı

Dolandırıcılığa karşI biyometrik doğrulama dönemi başlıyor!

Kebapçılar 3'üncü olmalarına tepki gösterdiler: "Bazı lobiler Adana kebabı dışlıyor"
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Tarih netleşti, milyonlar heyecanlı! IBAN’a para transferinde devrim gibi yeni dönem başlıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tarih netleşti, milyonlar heyecanlı! IBAN’a para transferinde devrim gibi yeni dönem başlıyor

Artan banka dolandırıcılıkları ve siber saldırılar, IBAN transferlerinde yeni güvenlik önlemlerini zorunlu hale getiriyor. Aralık ayında yasalaşması beklenen 11. Yargı Paketi ile mobil ve internet bankacılığında ses, parmak izi, yüz ve göz taramasıyla doğrulama dönemi başlıyor. Böylece dolandırıcıların özellikle yaşlıları hedef aldığı yüksek tutarlı transferlerde güvenlik üst seviyeye çıkarılacak.

#1
Foto - Tarih netleşti, milyonlar heyecanlı! IBAN’a para transferinde devrim gibi yeni dönem başlıyor

Mobil ve internet bankacılığı kullanımının hızla yükselmesi, siber suçluların bu alana yönelmesine neden oldu. Banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarındaki artış üzerine yetkililer yeni tedbirler için düğmeye bastı.

#2
Foto - Tarih netleşti, milyonlar heyecanlı! IBAN’a para transferinde devrim gibi yeni dönem başlıyor

Meclis'e sunulan ve aralık ayında yasalaşması beklenen 11. Yargı Paketi, bankacılıkta güvenliği üst seviyeye taşıyacak düzenlemeleri içeriyor.

#3
Foto - Tarih netleşti, milyonlar heyecanlı! IBAN’a para transferinde devrim gibi yeni dönem başlıyor

Yeni düzenlemeye göre banka hesaplarında biyometrik ödeme sistemleri yürürlüğe girecek. Yeni Şafak'ın haberine göre dolandırıcılık girişimlerini engellemek amacıyla bankalar, kullanıcıların benzersiz fiziksel özelliklerini dijital bankacılık altyapılarına entegre edecek.

#4
Foto - Tarih netleşti, milyonlar heyecanlı! IBAN’a para transferinde devrim gibi yeni dönem başlıyor

Böylece yüksek tutarlı para transferleri ve ödemelerde kullanıcıdan hesabın gerçek sahibi olduğunu kanıtlaması için ses, yüz, parmak izi ve göz taraması gibi doğrulamalar istenecek. Ses tanıma sistemi, akıllı telefon kullanmayan ve çoğunluğu 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan kesim için önemli bir avantaj sağlayacak. Dolandırıcıların özellikle bu yaş grubunu hedef aldığı bilinirken, sesle doğrulama yöntemi bu grubun korunmasını kolaylaştıracak.

#5
Foto - Tarih netleşti, milyonlar heyecanlı! IBAN’a para transferinde devrim gibi yeni dönem başlıyor

Bankaların verdiği banka ve kredi kartları dahil tüm müşteri kimlikleri için yüz ve parmak tanımlama ile elektronik kimlik doğrulama yeteneğine sahip özel çip takılması da zorunlu hale gelecek. Bu yolla ödeme hizmetlerinde güvenlik artırılacak, suç ve suçlulukla daha etkin mücadele sağlanacak. Düzenlemenin, 11. Yargı Paketi kapsamında kısa süre içinde Meclis gündemine gelmesi ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirilec..
Koyunların garip davranışı şehidi haber verdi! 90 yıllık mezarın sırrı ortaya çıktı: O alanı kazınca...
Gündem

Koyunların garip davranışı şehidi haber verdi! 90 yıllık mezarın sırrı ortaya çıktı: O alanı kazınca...

Ardahan’ın Göle ilçesinde 1984’te yaşanan olay, köylülerin yıllarca anlattığı bir efsaneye dönüştü. Koyun sürüsünün belirli bir noktadan geç..
Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam ayağa kalktı: Arka arkaya büyük kriz patladı
Dünya

Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam ayağa kalktı: Arka arkaya büyük kriz patladı

Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde estetik cerrahi için 'ameliyathane kiralanması' tartışması patladı! Ho Chi Minh Şehri Sağlık Bakanlığı son a..
Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp
Gündem

Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp

Konya’da kahraman şehidimizin taziyesi varken kendini bilmez şahıslar düğün yaptı. Saygısızlık karşısında harekete geçen polis ekibi, olay y..
AK Parti'li Mustafa Varank'tan CHP'li Milletvekilini perişan etti: "Biz Hırsıza Hırsız Deriz!"
Gündem

AK Parti'li Mustafa Varank'tan CHP'li Milletvekilini perişan etti: "Biz Hırsıza Hırsız Deriz!"

AK Parti Bursa Milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, CHP'li bir milletvekili..
Şam'da şiddetli patlama
Gündem

Şam'da şiddetli patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama meydana geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23