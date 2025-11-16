Haber Merkezi Giriş Tarihi: Tarih netleşti, milyonlar heyecanlı! IBAN’a para transferinde devrim gibi yeni dönem başlıyor
Artan banka dolandırıcılıkları ve siber saldırılar, IBAN transferlerinde yeni güvenlik önlemlerini zorunlu hale getiriyor. Aralık ayında yasalaşması beklenen 11. Yargı Paketi ile mobil ve internet bankacılığında ses, parmak izi, yüz ve göz taramasıyla doğrulama dönemi başlıyor. Böylece dolandırıcıların özellikle yaşlıları hedef aldığı yüksek tutarlı transferlerde güvenlik üst seviyeye çıkarılacak.