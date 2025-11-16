Tarih netleşti, milyonlar heyecanlı! IBAN’a para transferinde devrim gibi yeni dönem başlıyor

Böylece yüksek tutarlı para transferleri ve ödemelerde kullanıcıdan hesabın gerçek sahibi olduğunu kanıtlaması için ses, yüz, parmak izi ve göz taraması gibi doğrulamalar istenecek. Ses tanıma sistemi, akıllı telefon kullanmayan ve çoğunluğu 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan kesim için önemli bir avantaj sağlayacak. Dolandırıcıların özellikle bu yaş grubunu hedef aldığı bilinirken, sesle doğrulama yöntemi bu grubun korunmasını kolaylaştıracak.