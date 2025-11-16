Camileri kundakladılar! Duvarlara yazı yazıp domuz kafası bıraktılar

MPO’nun verilerine göre 2015 öncesindeki on yılda 192 saldırı kaydedilirken, 2015–2025 döneminde bu sayı yüzde 92 artışla 369’a yükseldi. En fazla artış 2016 ve 2024-2025 yıllarında yaşandı. Ayrıca yıllık ortalama olay sayısının yüzde 74 oranında arttığı belirtildi. Raporda Cami ve İslami kurumlara yönelik saldırıların vandalizm, sembolik hakaretler (domuz kafaları, kuklalar, bayraklar), kundaklama, fiziksel saldırılar ve posta ya da telefon yoluyla tehditler şeklinde gerçekleştiği belirtildi. Raporda yakın dönemde Den Haag, Waalwijk ve Emmeloord’da yaşanan saldırılara dikkat çekildi. Emmeloord’da bu ayın başında, önce caminin imamı telefonla tehdit edildi; ardından binanın önüne ölü kuşlar bırakıldı. Son olarak içinde parçalanmış Kur’an-ı Kerim sayfalarının bulunduğu bir çanta caminin önüne bırakıldı. Den Haag’daki olayda ise bir kişinin camiye girerek içerideki kitapları yerlere attığı, ardından camide bulunan bazı kişilere fiziksel saldırıda bulunduğu kaydedildi.