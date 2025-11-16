  • İSTANBUL
Camileri kundakladılar! Duvarlara yazı yazıp domuz kafası bıraktılar

Hollanda’da son on yılda camilere yönelik nefret saldırılarının ciddi şekilde arttığı, vakaların neredeyse iki katına çıktığı açıklandı. Saldırıların kundaklama, nefret yazıları, tehdit veya domuz kafası bırakılarak yapıldığı belirtildi.

Sözde medeni ve demokrat batıda İslama ve Müslümanlara yönelik saldırılar artarken, batılı yönetimler kör, sağır ve dilsizi oynamaya devam ediyor... Hollanda’daki yüzlerce cami ve İslami kuruluşun oluşturduğu K9 platformunun kurduğu Siyasal Gelişmeleri İzleme Merkezi (Monitor Politieke Ontwikkelingen – MPO), camilere yönelik artan şiddeti ele alan “kara kitap” adlı kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda, 2015–2025 döneminde saldırıların önceki on yıla göre neredeyse iki katına çıktığı vurgulandı.

MPO’nun verilerine göre 2015 öncesindeki on yılda 192 saldırı kaydedilirken, 2015–2025 döneminde bu sayı yüzde 92 artışla 369’a yükseldi. En fazla artış 2016 ve 2024-2025 yıllarında yaşandı. Ayrıca yıllık ortalama olay sayısının yüzde 74 oranında arttığı belirtildi. Raporda Cami ve İslami kurumlara yönelik saldırıların vandalizm, sembolik hakaretler (domuz kafaları, kuklalar, bayraklar), kundaklama, fiziksel saldırılar ve posta ya da telefon yoluyla tehditler şeklinde gerçekleştiği belirtildi. Raporda yakın dönemde Den Haag, Waalwijk ve Emmeloord’da yaşanan saldırılara dikkat çekildi. Emmeloord’da bu ayın başında, önce caminin imamı telefonla tehdit edildi; ardından binanın önüne ölü kuşlar bırakıldı. Son olarak içinde parçalanmış Kur’an-ı Kerim sayfalarının bulunduğu bir çanta caminin önüne bırakıldı. Den Haag’daki olayda ise bir kişinin camiye girerek içerideki kitapları yerlere attığı, ardından camide bulunan bazı kişilere fiziksel saldırıda bulunduğu kaydedildi.

K9 platformu, bu saldırıların giderek daha tehlikeli bir hâl aldığını belirterek, “Yıllar önce çoğunlukla sözlü hakaretlerle sınırlı olan saldırılar bugün çok daha aşırı boyutlara ulaşıyor” açıklamasında bulundu. Açıklamada, “Ölü hayvan bırakılarak gözdağı verilmesi, tehdit mektupları, fiziksel şiddet… Darptan kundaklamaya, camlara atılan taşlardan molotof saldırılarına kadar pek çok olay yaşanıyor” denildi.

Raporda ayrıca korku ve devlete güvensizlik nedeniyle bildirilmemiş saldırılar nedeniyle gerçek vaka sayılarının bildirilenin çok üzerinde olduğu belirtildi. K9, yaşanan tablo karşısında Hollanda’daki Müslüman toplumun giderek büyüyen bir güvenlik riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Platform, hükümete camilerin güvenliği için kalıcı devlet desteği sağlanması ve Ulusal İslamofobiyle Mücadele Koordinatörü atanması çağrısında bulundu. Ayrıca bu desteğin, Hollanda’daki Yahudi toplumunun aldığı mali ve kurumsal koruma modeline benzer bir yapıda olması gerektiği ifade edildi.

Yorumlar

Kartvizitlerini birakmuslar, gerek yok zaten taniyoruz tetorost yobaz hristiyan/yahudi seriatcusi islam dusmani KORKAK manyakkaro

