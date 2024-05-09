  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Tarih meraklılarının gözdesi: Kanara Kanyonu

2024-05-09 17:55:16
Tarih meraklılarının gözdesi: Kanara Kanyonu

Tekirdağ'da Kanara Kanyonu'nda bulunan doğal kaya sığınakları tarih meraklılarını çekiyor.

#1
Foto - Tarih meraklılarının gözdesi: Kanara Kanyonu

Tekirdağ'daki Kanara Kanyonunda, tarih öncesi çağlarda yerleşim yeri ve kaya mezarları olarak kullanılan doğal kaya sığınakları tarih meraklılarını bekliyor.

#2
Foto - Tarih meraklılarının gözdesi: Kanara Kanyonu

Saray ilçesinde Galata Deresi'nin yakınlarında bulunan kanyon, güzelliği ile doğaseverlere tabiatla iç içe, huzur dolu bir ortam sunuyor. Ağaçların arasında yürüyüş yapılabilen kanyonda, ziyaretçiler çadır kurup kamp yapma fırsatı da buluyor.

#3
Foto - Tarih meraklılarının gözdesi: Kanara Kanyonu

Ziyaretçilere eşsiz seyir zevki yaşatan kanyon, doğanın tadını çıkartmak isteyenleri ve tarih meraklılarını bekliyor.

#4
Foto - Tarih meraklılarının gözdesi: Kanara Kanyonu

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'ın önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

#5
Foto - Tarih meraklılarının gözdesi: Kanara Kanyonu

Ormanlarla kaplı Saray ilçesinin doğal turizm için cazip yerlerden birisi olduğunu aktaran Hacıoğlu, "Kanara Kanyonu geçmişi antik çağlara kadar dayanan önemli bir yer. Bir dönem yerleşim yeri olarak kullanılmış, kaya mezarları olarak kullanılmış. Etrafı ağaçlarla kaplı çok güzel bir kanyon. Burada aynı zamanda mağaralar da bulunuyor. Doğal güzelliklerle suyun birleşmesi doğaseverlerin ilgisini çekiyor." dedi.

#6
Foto - Tarih meraklılarının gözdesi: Kanara Kanyonu

Hacıoğlu, kanyondaki tarih öncesi çağlarda yerleşim yeri ve kaya mezarları olarak kullanılan doğal kaya sığınaklarının tarih meraklılarının ilgisini çektiğini dile getirdi. Kanyonun son yıllarda yürüyüş yapanların, kamp yapanların ve doğa tutkunlarının ilgi odağı haline gelmeye başladığını belirten Hacıoğlu, "Kamp ve karavan tutkunları da bölgeye geliyor. Kanyona gelen herkes doğanın sunduğu güzelliklerden faydalanıyor. Burası 2019 yılında da doğal sit alanı olarak ilan edilmişti. Kanyonda bulunan mağaraların turizme kazandırılması için de çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazıklar olsun size! Utanmazlar Canlı yayında Erdoğan’a “Politik Hayvan” dedi. TC kanunlarında bu suçun bir karşılığı yok mu?
Gündem

Yazıklar olsun size! Utanmazlar Canlı yayında Erdoğan’a “Politik Hayvan” dedi. TC kanunlarında bu suçun bir karşılığı yok mu?

Halk Tv bir rezilliğe daha imza attı. “Şirin Payzın ile sözüm var” programında davetli konuklar Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a bir lakap takma ..
Bakan Faruk Çelik çok sert eleştirdi! Böyle bir şey dünyanın neresinde var? Bunu savunanlar emekliye tatmin edici zamdan nasıl bahsediyorlar?
Ekonomi

Bakan Faruk Çelik çok sert eleştirdi! Böyle bir şey dünyanın neresinde var? Bunu savunanlar emekliye tatmin edici zamdan nasıl bahsediyorlar?

Erken yaşta emeklilik sistemini eleştiren AK Partili Faruk Çelik, "40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var? 40 yaşında emekliliği savuna..
Türk isminden rahatsız olan Perihan'ı yerin dibine soktu! Helal olsun sana müdür
Gündem

Türk isminden rahatsız olan Perihan'ı yerin dibine soktu! Helal olsun sana müdür

İzmir'deki özel bir hastaneye gittiği iddia edilen DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca'nın hastanede çalışan bir hemşirenin isminin T..
Erdoğan'ın masasına geliyor: Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme!
Ekonomi

Erdoğan'ın masasına geliyor: Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme!

Emeklilerin durumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına geliyor. Emeklilerin durumu, AK Parti'nin ilk MYK toplantısında değerlendirilecek...
Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun boynundaki alet! Herkes merak ediyordu Erdoğan da merak edip sordu

Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun boynundaki alet! Herkes merak ediyordu Erdoğan da merak edip sordu
Bakan Tunç: Tartıştığı kişiyi arabanın arkasında sürükleyen kişi tutuklandı
Yaşam

Bakan Tunç: Tartıştığı kişiyi arabanın arkasında sürükleyen kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kaş ilçesinde aralarında çıkan tartışma sonrasında Orhan S.'yi aracının arkasına bağlayıp sürükleyen ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23