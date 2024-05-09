Tarih meraklılarının gözdesi: Kanara Kanyonu

Ormanlarla kaplı Saray ilçesinin doğal turizm için cazip yerlerden birisi olduğunu aktaran Hacıoğlu, "Kanara Kanyonu geçmişi antik çağlara kadar dayanan önemli bir yer. Bir dönem yerleşim yeri olarak kullanılmış, kaya mezarları olarak kullanılmış. Etrafı ağaçlarla kaplı çok güzel bir kanyon. Burada aynı zamanda mağaralar da bulunuyor. Doğal güzelliklerle suyun birleşmesi doğaseverlerin ilgisini çekiyor." dedi.