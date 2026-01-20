Tapuda en büyük sorunlar tarih oluyor: Yeni dönem başlayacak

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ’Tapuda Güvenli Ödeme Sistemi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Özelmacıklı, "Ülkemizde 2025 yılında 3 milyon 333 bine yakın taşınmaz satışı gerçekleşirken, toplam tapu harcı geliri 168 milyar TL’yi aşarak rekor seviyeye ulaştı. Güvenli Ödeme Sistemi sahtecilik, dolandırıcılık, hırsızlık ve para güvenliği risklerini azaltacaktır. Hatta taraflar arasındaki güveni artıracaktır. İlke olarak doğru ve desteklenmesi gereken bir adımdır. Ancak sahadaki temel sorunun yalnızca ödeme güvenliği değildir. Asıl mesele gerçek satış bedellerinin beyan edilememesidir. Bugün birçok işlemde, yüksek tapu harçları ve değer artış kazancı vergisi yükü nedeniyle gerçek satış bedeli yerine daha düşük tutarlar beyan ediliyor. Güvenli ödeme sistemi gelse bile bu davranış kalıbı aynen devam edecektir. Piyasa gerçekleri ele alınmadığı sürece beklenen etkiyi tam olarak oluşturamayacaktır" dedi.