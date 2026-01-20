Tapuda en büyük sorunlar tarih oluyor: Yeni dönem başlayacak

"KALICI ÇÖZÜM İÇİN DEĞER BARIŞI VE HARÇ İNDİRİMİ ŞART” Özelmacıklı, "Güvenli Ödeme Sistemi’nin gerçek anlamda kayıt dışılığı azaltabilmesi için vergisel uyum düzenlemeleriyle birlikte hayata geçirilmesi gerekir. Bu sistemin bir değer barışı uygulaması ve tapu harcı oranlarının makul seviyelere çekilmesiyle birlikte ele alınması gerekir. Aksi halde sistem güvenliği artırır ama kayıt dışılığı kalıcı olarak azaltamaz. Amaç cezalandırmak değil, gönüllü uyumu teşvik etmek olmalıdır. Dubai gibi ülkelerde değer artış kazancı vergisi olmadığı için alım-satımlar gerçek bedeller üzerinden yapılabiliyor. Bu da piyasanın doğru değer haritalarının oluşmasını sağlıyor. Bizde ise bu vergi, çoğu zaman düşük beyanı teşvik eden bir unsur haline geliyor. Bu nedenle sistemin bu yönüyle de yeniden ele alınması gerekiyor" dedi.