Gündem
10
Yeniakit Publisher
Tapuda en büyük sorunlar tarih oluyor: Yeni dönem başlayacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tapuda en büyük sorunlar tarih oluyor: Yeni dönem başlayacak

Emlak sektöründe taşınmaz satışlarını kökten değiştirecek "Tapuda Güvenli Ödeme Sistemi" için geri sayım başladı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Mayıs 2026 itibarıyla zorunlu hale getirilmesi planlanan yeni düzenleme ile ödeme ve tapu devri eş zamanlı gerçekleşecek. Uzmanlar, sistemin dolandırıcılık riskini sıfırlayacağını belirtti.

#1
#1

Gayrimenkul sektöründe her yıl yaşanan binlerce dolandırıcılık ve sahtecilik vakasının önüne geçmek için tarihi bir adım atılıyor. 2025 yılında 3 milyon 333 bine yakın taşınmaz satışının gerçekleştiği Türkiye’de, Ticaret Bakanlığı tapu işlemlerinde güvenliği en üst seviyeye çıkaracak yeni sistemi görüşe açtı.

#2
#2

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Ticaret Bakanlığı tarafından görüşe açılan ve 1 Mayıs 2026 itibarıyla zorunlu hale getirilmesi planlanan "Tapuda Güvenli Ödeme Sistemi", taşınmaz satışlarında ödeme ile tapu devrinin eş zamanlı yapılmasını hedefliyor. Düzenlemenin amacı; kayıt dışılığı azaltmak, dolandırıcılık ve sahtecilik risklerini önlemek ve taraflar arasındaki güven sorununu ortadan kaldırmak" dedi.

#3
#3

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ’Tapuda Güvenli Ödeme Sistemi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Özelmacıklı, "Ülkemizde 2025 yılında 3 milyon 333 bine yakın taşınmaz satışı gerçekleşirken, toplam tapu harcı geliri 168 milyar TL’yi aşarak rekor seviyeye ulaştı. Güvenli Ödeme Sistemi sahtecilik, dolandırıcılık, hırsızlık ve para güvenliği risklerini azaltacaktır. Hatta taraflar arasındaki güveni artıracaktır. İlke olarak doğru ve desteklenmesi gereken bir adımdır. Ancak sahadaki temel sorunun yalnızca ödeme güvenliği değildir. Asıl mesele gerçek satış bedellerinin beyan edilememesidir. Bugün birçok işlemde, yüksek tapu harçları ve değer artış kazancı vergisi yükü nedeniyle gerçek satış bedeli yerine daha düşük tutarlar beyan ediliyor. Güvenli ödeme sistemi gelse bile bu davranış kalıbı aynen devam edecektir. Piyasa gerçekleri ele alınmadığı sürece beklenen etkiyi tam olarak oluşturamayacaktır" dedi.

#4
#4

"KALICI ÇÖZÜM İÇİN DEĞER BARIŞI VE HARÇ İNDİRİMİ ŞART” Özelmacıklı, "Güvenli Ödeme Sistemi’nin gerçek anlamda kayıt dışılığı azaltabilmesi için vergisel uyum düzenlemeleriyle birlikte hayata geçirilmesi gerekir. Bu sistemin bir değer barışı uygulaması ve tapu harcı oranlarının makul seviyelere çekilmesiyle birlikte ele alınması gerekir. Aksi halde sistem güvenliği artırır ama kayıt dışılığı kalıcı olarak azaltamaz. Amaç cezalandırmak değil, gönüllü uyumu teşvik etmek olmalıdır. Dubai gibi ülkelerde değer artış kazancı vergisi olmadığı için alım-satımlar gerçek bedeller üzerinden yapılabiliyor. Bu da piyasanın doğru değer haritalarının oluşmasını sağlıyor. Bizde ise bu vergi, çoğu zaman düşük beyanı teşvik eden bir unsur haline geliyor. Bu nedenle sistemin bu yönüyle de yeniden ele alınması gerekiyor" dedi.

#5
#5

“PİYASA YAVAŞLAMAMALI, EMLAK İŞLETMELERİ SÜRECE DAHİL EDİLMELİ” Yeni sistemin tapu işlemlerini yavaşlatmaması gerektiğine dikkat çeken Özelmacıklı, "Teknik aksaklıkların ve ek bürokrasi piyasa üzerinde olumsuz etki oluşturmamalı. Hizmet bedeli kabul edilebilir ve taraflardan eşit olarak alınmalı.

#6
#6

Ayrıca yetki belgeli emlak işletmeleri de sisteme dahil edilmeli. Emlak işletmeleri bu piyasanın en önemli aktörleridir. Hizmet bedellerinin de güvenli ödeme sistemine entegre edilmesi, hem taraflar arasındaki uyuşmazlıkları azaltır hem de kayıtlı ekonomiyi güçlendirir" dedi.

#7
#7

ALTIN EMLAK GLOBAL’DEN ‘GLOBAL GÜÇ, ORTAK VİZYON’ BULUŞMASI Şirket, Türkiye genelindeki ve yurtdışındaki temsilcilerini İstanbul’da düzenlenen Temsilciler Toplantısı’nda bir araya getirdi. "Global Güç, Ortak Vizyon" mottosuyla gerçekleştirilen organizasyona yoğun katılım sağlanırken, etkinlikte sektörün güncel dinamikleri, yeni dönem beklentileri ve büyüme stratejileri ele alındı.

#8
#8

Gün boyunca ticari gayrimenkul, teknoloji, global yatırım ve yeni nesil iş modelleri başlıklarında düzenlenen panellerde alanında uzman isimler bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

#9
#9

Toplantı kapsamında ayrıca motivasyon konuşmacısı Barış Kılıçarslan’ın sunumuyla temsilcilere hedef belirleme, zihinsel dönüşüm ve sürdürülebilir başarı konularında özel bir eğitim verilirken, Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı da yeni yıla ilişkin piyasa beklentileri ile markanın 2026 yılına yönelik strateji ve politikalarını katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin, şirketin ulusal ve uluslararası ölçekte büyüme vizyonunu pekiştirdiği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
