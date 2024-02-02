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Tapu sahipleri dikkat! O paralar geri verilecek

2024-02-02 13:08:49
Tapu sahipleri dikkat! O paralar geri verilecek

Artan emlak vergilerine yönelik yeni bir düzenleme faaliyete konuldu. Tapu sahiplerine yönelik yeni düzenleme kapsamında, geçtiğimiz günlerde artan emlak vergisi ödemeleri için önemli bir adım atıldı.

#1
Foto - Tapu sahipleri dikkat! O paralar geri verilecek

Son yıllarda yapılan düzenlemelerle 200 metrekareyi geçmeyen ve tek meskeni olan mülk sahiplerinin emlak vergisinden muaf tutulacağı açıklanmış olsa da, birçok kişiye emlak vergisi ihtarnameleri gönderilerek ödeme yapması istenmişti. Ancak, yapılan açıklamalarla bu istisnadan yararlanan kişilerin vergi ödemelerine gerek olmadığı belirtilmişti. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yayınladığı açıklamada, Türkiye genelinde brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni veya tek meskenin intifa hakkına sahip olan ve geliri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldığı emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığı olan kişilerin vergi indiriminden yararlanacağı ifade edildi.

#2
Foto - Tapu sahipleri dikkat! O paralar geri verilecek

Ancak, bu istisnanın olmasına rağmen birçok vatandaş, kendilerine gönderilen tebligatlar üzerine vergi ödemelerini yapmıştı. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun belirttiği emsal karara dayanarak, vergi mükellefi olmayan kişilere yapılan emlak vergisi tahsilatlarının iadesinin gerçekleştirileceği duyuruldu.

#3
Foto - Tapu sahipleri dikkat! O paralar geri verilecek

Emlak vergisi istisnalarından yararlanmasına rağmen ödeme yapan vatandaşlar, başvuruları halinde ödedikleri paraların iadesini alabilecekler. Ayrıca, başvuru sürecinde dosya masrafları da devlet tarafından karşılanacak. Bu adım, vergi mükellefi olmayanların haksız yere tahsil edilen vergilerini geri alabilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

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