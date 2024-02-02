Tapu sahipleri dikkat! O paralar geri verilecek

Son yıllarda yapılan düzenlemelerle 200 metrekareyi geçmeyen ve tek meskeni olan mülk sahiplerinin emlak vergisinden muaf tutulacağı açıklanmış olsa da, birçok kişiye emlak vergisi ihtarnameleri gönderilerek ödeme yapması istenmişti. Ancak, yapılan açıklamalarla bu istisnadan yararlanan kişilerin vergi ödemelerine gerek olmadığı belirtilmişti. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yayınladığı açıklamada, Türkiye genelinde brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni veya tek meskenin intifa hakkına sahip olan ve geliri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldığı emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığı olan kişilerin vergi indiriminden yararlanacağı ifade edildi.